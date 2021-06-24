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ТАСС

МО РФ расценило действия эсминца Британии в Черном море как грубое нарушение конвенции ООН

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Эсминец HMS Defender ВМС Великобритании
Эсминец HMS Defender ВМС Великобритании.
Источник изображения: © Ben Mitchell/PA via AP

Ведомство призвало британскую сторону расследовать действия экипажа корабля Defender

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Минобороны России расценило действия эсминца Великобритании в Черном море как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву и призвало британскую сторону расследовать действия экипажа корабля. Об этом сообщили журналистам в среду в военном ведомстве.

"Опасные действия эсминца ВМС Великобритании расценены Минобороны России как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Российское военное ведомство призвало британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа эсминца Defender для недопущения подобных инцидентов в будущем", - сообщили в военном ведомстве.

Там подчеркнули, что в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве, которому была доведена позиция российского военного ведомства.

"Британской стороне указано, что действующий в северо-западной части Черного моря эсминец Великобритании Defender сегодня нарушил государственную границу РФ и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент, углубившись на 3 км", - отметили в Минобороны России.

Ранее в МО РФ сообщили журналистам, что Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ РФ остановил нарушение российской госграницы эсминцем Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Эсминец получил предупреждение о применении оружия в случае нарушения госграницы РФ, но не отреагировал на него. Пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик Су-24М - предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца.

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