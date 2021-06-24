Российские военные не нарушали международных норм в инциденте с британским эсминцем в Черном море - адмирал

Москва. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Российские военные и пограничники действовали в соответствии с международными нормами и российскими законами, открыв предупредительный огонь по курсу британского эсминца Defender в Черном море, заявил "Интерфаксу" бывший начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко.

"Всё правильно сделали, без нарушений международных норм и нашего законодательства. Молодцы. Материалы о нарушении британским кораблем будут представлены в виде ноты. Британцам придется, по крайней мере, извиниться", - сказал Кравченко.

"Британцы могут сказать, что была навигационная ошибка. Но берег ведь рядом - какая ошибка?", - сказал адмирал.

"Британцы ни в чем нас обвинить не могут. Они зашли в наши территориальные воды", - подчеркнул он.

"Не думаю", - ответил Кравченко на вопрос, был ли риск серьезного военного инцидента.

Российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца "Дефендер", который вошел в территориальное море РФ в Черном море в районе мыса Фиолент, сообщили в среду в Минобороны РФ.

"Эсминец был предварительно предупреждён о применении оружия в случае нарушения государственной границы Российской Федерации. На предупреждение не отреагировал", - подчеркнули в Минобороны РФ.

"В 11.52 23 июня с.г. эсминец УРО "Дефендер" ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Чёрного моря, пересёк государственную границу Российской Федерации и вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент на три километра", - заявили в Минобороны РФ.

В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12:19 самолёт Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО "Дефендер", заявили военные.

"В 12:23 совместными действиями Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец УРО "Дефендер" покинул границы территориального моря Российской Федерации", - говорится в сообщении.

"Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы эсминцем УРО ВМС Великобритании "Дефендер", - говорится в сообщении Минобороны.

Военного атташе Великобритании в Москве вызвали в Минобороны РФ из-за инцидента с британским эсминцем в Черном море, сообщили в военном ведомстве России.

"В связи с нарушением эсминцем ВМС Великобритании государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве", - говорится в сообщении.

14 июня Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что российский флот начал отслеживать действия эсминца "Дефендер" ВМС Великобритании и фрегата УРО "Эвертон" ВМС Нидерландов, зашедших в акваторию Черного моря.

"Что-то они зачастили в Черное море. Перебор уже от этого учащенного присутствия. Они соблюдают конвенцию Монтрё, но никогда такой активности кораблей нечерноморских стран не было, даже в советское время", - сказал ранее "Интерфаксу" бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал Владимир Комоедов.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.