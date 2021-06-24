Переговоры по СВПД близки к финишу - Рябков

Восстановление СВПД - вопрос нескольких недель

Москва. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Переговоры по восстановлению работы Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной сделке практически вышли на финишную прямую, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Могу сказать, что мы практически вышли на финишную прямую, это не преувеличение. Но "последний шаг - он трудный самый", все далеко идущие политические решения будут приниматься в столицах соответствующих государств", - сказал Рябков на 25-й ежегодной конференции инвесторов "Ренессанс Капитал".

По его словам, уже сложилось "понимание того, как должен выглядеть окончательный результат, дело только за политическими решениями, которые будут приниматься в соответствующих столицах".

Замглавы МИД РФ отметил, что сейчас многое зависит от США и Ирана. "Есть некоторые сферы, по которым, на наш взгляд, США должны проявить дополнительную гибкость, иранцы, по нашему мнению, должны быть менее амбициозны по ряду политических аспектов", - сказал Рябков.