США планируют усилить противоракетную группировку в АТР - ГРУ

Москва. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Российская военная разведка располагает данными о планах США усилить противоракетную группировку в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Вашингтон активно наращивает тихоокеанский сегмент глобальной системы ПРО США. Начато оснащение эсминцев УРО (управляемого ракетного оружия) новейшими противоракетами "Стандарт-3" мод.2А, способными перехватывать баллистические цели на удалении до 1 тыс. километров", - сказал в среду в Москве на конференции начальник Главного разведывательного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков.

По его словам, к 2030 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе США планируют увеличить группировку кораблей, решающих задачи ПРО, с 23 до 40 единиц, количество противоракетных батарей ТХААД - с 2 до 3, батарей "Патриот" ПАК-3 - с 12 до 16.

Кроме того, намечается размещение одной батареи "Иджис эшор" с боекомплектом 24 противоракеты типа "Стандарт", - сказал начальник ГРУ.

Костюков заявил, что США активизируют сотрудничество с Японией, которая создает собственную систему противоракетной обороны, технически и оперативно совместимую с тихоокеанским сегментом глобальной ПРО США.