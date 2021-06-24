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Интерфакс-АВН

России и Алжиру важно вместе противостоять терроризму и экстремизму, ставшими инструментом западных держав - Шойгу

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Танк Т-90СА ВС Алжира
Танк Т-90СА ВС Алжира.
Источник изображения: https://twitter.com/Krimou_DzMilObs

Москва. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Россия настроена на продолжение активного взаимодействия с Алжиром в вопросах укрепления безопасности и стабильности на африканском континенте, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"С удовольствие и удовлетворением отмечаем, что Алжир как стратегический партнёр России на африканском континенте, разделяет наши взгляды на проблемы региональной безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом. Важно вместе противостоять этим угрозам, ставшим очередным удобным инструментом в руках западных держав", - сказал Шойгу в среду на встрече с начальником штаба Национальной народной армии Алжира Саидом Шанегрихой.

По словам министра, "как и раньше, Россия стремится создать эффективную систему международной безопасности, основанную на принципах равноправия и взаимоуважения".

"Мы высоко ценим достигнутый уровень российско-алжирских отношений в военной и военно-технической областях. Настроены на продолжение активного взаимодействия с Алжиром в вопросах укрепления безопасности и стабильности в Африке", - заявил Шойгу.

Он сказал, что в ходе сегодняшней встречи "есть прекрасная возможность обменяться мнениями о ситуации в Северной Африке и на Ближнем Востоке, обсудить актуальные вопросы военного сотрудничества".

Шойгу поблагодарил алжирского военачальника за участие в Московской конференции по международной безопасности.

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Страны
Алжир
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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