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Интерфакс-АВН

США причастны к подготовке мятежа в Белоруссии - министр обороны

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Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин
Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин.
Источник изображения: © РИА Новости / Виктор Толочко

Москва. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин обвинил американские спецслужбы в причастности к подготовке вооруженного мятежа в республике.

"В ходе совместной операции российских и белорусских спецслужб была пресечена подготовка мятежа с физическим устранением главы белорусского государства и членов его семьи. Причем на сегодняшний момент следствием вскрыты неопровержимые доказательства причастности к этому американских государственных структур", - сказал Хренин на IX Московской конференции по международной безопасности.

Ранее ФСБ России сообщила, что помогла предотвратить госпереворот в Белоруссии на 9 мая. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь в результате проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Республики Беларусь Зенковича Юрия Леонидовича и гражданина РБ Федуты Александра Иосифовича, планировавших осуществление военного переворота в Беларуси по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента А.Лукашенко", - сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужб, Зенкович и Федута консультировались с представителями США и Польши. "Заслуживает внимания, что датой осуществления военного переворота оппозиционеры избрали день проведения парада Победы в г. Минске 9 мая с.г." - заявили в ФСБ.

Конечной целью заговора, добавили там, являлось изменение конституционного строя с упразднением поста президента и возложением руководства страной на "Комитет национального примирения". "При этом Зенкович планировал стать "куратором" парламента страны и правовой системы, а Федута хотел заниматься политической реформой и идеологической работой", - отметили в ФСБ.

Заговорщики были задержаны российскими органами безопасности и переданы белорусским партнерам.

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Белоруссия
Польша
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