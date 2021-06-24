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Известия.ru

В Белоруссии сообщили о работе над созданием с Россией центров подготовки войск

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что завершить создание совместных с Россией центров подготовки сил и войск планируется в ближайшее время. Об этом он сказал в среду, 23 июня, на международной конференции Минобороны РФ в Москве.

«В ближайшее время с нашими российскими коллегами рассчитываем завершить создание совместных центров подготовки войск и сил — как на территории Республики Беларусь, так и Российской Федерации: в Калининградской и Нижегородской областях», — уточнил Хренин.

Он также добавил, что Россия и Белоруссия будут развивать совместную региональную группировку войск.

О создании трех учебных центров для совместной подготовки военнослужащих Хренин договорился с главой Минобороны России Сергеем Шойгу в начале марта.

Учебно-боевые центры планируют развернуть в Нижегородской и Калининградской областях РФ и в Гродненской области Белоруссии.

Помимо этого, 15 марта в минобороны Белоруссии уточнили, что в республике создадут белорусско-российский учебно-боевой центр совместной подготовки ВВС и войск ПВО.

В частности, на базе центра будет организована совместная подготовка экипажей самолетов Су-30СМ, а также обучение белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах.

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