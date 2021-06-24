Путин: нас не может не беспокоить наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ

Москва. 23 июня. ИНТЕРФАКС - НАТО отказывается конструктивно рассматривать предложения РФ по деэскалации напряженности, но в Москве надеются, что возобладают желания развивать с Россией конструктивные отношения, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Разумеется, нас не может не беспокоить непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, как и то, что альянс отказывается конструктивно рассмотреть наши предложения по деэскалации напряжённости и снижению риска непредсказуемых инцидентов. Рассчитываем, что здравый смысл и желание развивать с нами конструктивные отношения в конце концов возобладают", - сказал президент в обращении к участникам и гостям IX Московской конференции по международной безопасности.

Он отметил, что "к сожалению, пока турбулентность геополитических процессов возрастает, даже несмотря на отдельные позитивные сигналы. Продолжается и эрозия международного права. Не прекращаются попытки использовать силу для продавливания своих интересов, укрепить собственную безопасность за счёт безопасности других".

"Серьёзное беспокойство вызывают региональные вооружённые конфликты, риски расползания оружия массового уничтожения, активность трансграничных криминальных группировок, наркобизнеса и киберпреступников. Особую угрозу по-прежнему представляет международный терроризм", - сказал Путин.

По его словам, масштаб и глобальный характер обозначенных проблем требуют объединения усилий всех государств. "И такая, коллективная, работа, конечно же, должна вестись на основе международного права, целей и принципов Устава ООН. С момента своего создания именно ООН была и остаётся фундаментом системы международных отношений. Главная задача этой авторитетной и общепризнанной организации - не допустить глобального конфликта, новой мировой войны. Именно под эгидой ООН должны формироваться любые новые "правила игры". Иное - путь к хаосу и непредсказуемости", - отметил президент РФ.

"Свой оборонный потенциал мы развиваем на основе принципа разумной достаточности и не стремимся к определяющему, одностороннему военному преимуществу и перевесу баланса сил в нашу пользу, тем более в такой чувствительной сфере, как стратегическая стабильность. Но никогда не допустим, чтобы кто-то перетянул этот баланс на себя. Наши усилия направлены на снижение рисков, обеспечение предсказуемости и решение разногласий через диалог и конкретные договорённости, в том числе в области контроля над вооружениями", - сказал Путин.

"В этой связи напомню, что ранее Россия выдвинула предложение о выработке нового "уравнения безопасности". Оно должно учитывать все факторы, влияющие на стратегическую стабильность в их взаимосвязи. Убеждены, что политическая воля и готовность к компромиссам способны дать положительный результат. Наглядное свидетельство тому - продление Россией и США Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений до 2026 года", - заявил он.

Путин добавил, что важный аспект обеспечения глобальной безопасности - урегулирование региональных конфликтов. "Россия активно этому содействует. Благодаря нашей военной помощи удалось освободить большую часть территории Сирии от международных террористов, не допустить распада Сирийского государства, и политико-дипломатическая работа в рамках Астанинского формата вместе с Турцией и Ираном позволила начать процесс сирийского урегулирования под эгидой ООН", - напомнил он.