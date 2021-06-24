НАТО отрабатывает маршруты переброски войск к границам Союзного государства - Шойгу

Москва. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Страны НАТО отрабатывают переброску войск к границам РФ и Белоруссии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Сегодня на континенте устойчиво закрепилась тенденция к усилению военного противостояния. Североатлантический блок наращивает количество группировок высокой степени готовности, отрабатывает маршруты оперативной переброски войск к границам Союзного государства России и Белоруссии", - сказал Шойгу в среду на Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, характерным примером стали учения "Дефендер Юроп", в ходе которых отрабатывались наступательные операции на восточном фланге альянса.