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Интерфакс-АВН

НАТО отрабатывает маршруты переброски войск к границам Союзного государства - Шойгу

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Военнослужащие поднимают флаг НАТО
Военнослужащие поднимают флаг НАТО.
Источник изображения: © Sgt. Kirstin Merrimarahajara

Москва. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Страны НАТО отрабатывают переброску войск к границам РФ и Белоруссии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Сегодня на континенте устойчиво закрепилась тенденция к усилению военного противостояния. Североатлантический блок наращивает количество группировок высокой степени готовности, отрабатывает маршруты оперативной переброски войск к границам Союзного государства России и Белоруссии", - сказал Шойгу в среду на Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, характерным примером стали учения "Дефендер Юроп", в ходе которых отрабатывались наступательные операции на восточном фланге альянса.

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