После ухода НАТО из Афганистана можно ожидать возобновления гражданской войны - Шойгу

«После вывода сил НАТО с высокой вероятностью можно ожидать возобновления гражданской войны со всеми негативными последствиями: дальнейшим ухудшением жизни населения, массовой миграцией, распространением экстремизма на соседние государства», - сказал Шойгу на IX Московской конференции по международной безопасности.

«Развитие обстановки в Афганистане требует пристального внимания как сопредельных стран, так и международных организаций. Необходимо признать, что за двадцать лет пребывания в стране значительной войсковой группировки западного альянса он так и не смог добиться существенных результатов в стабилизации и формировании устойчивых структур государственного управления», - сказал Шойгу.

По его словам, на протяжении всего периода пребывания сил НАТО в Афганистане российская сторона неоднократно призывала к консолидации усилий, выработке согласованной политики на афганском направлении.

«Однако русофобия альянса пересилила прагматизм, и сегодня для исправления ситуации в стране требуются неотложные меры. Необходимо задействовать возможности Шанхайской организации сотрудничества, в которой представлены все граничащие с Афганистаном государства, включая Пакистан и Иран. Без взаимодействия с Исламабадом и Тегераном развязать «афганский узел» невозможно», - заявил министр обороны.

Интерфакс отмечает, что ранее в этом году США и их партнеры по НАТО начали вывод контингента из Афганистана. Эта операция должна завершиться к 11 сентября 2021 года.