Размещение ракет средней дальности в АТР опасно для востока РФ, угроза будет компенсирована - Шойгу

Москва. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Развертывание в Азиатско-Тихоокеанском регионе ударных ракет и средств противоракетной обороны будет представлять опасность для восточных регионов РФ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня ситуация осложняется тем, что после выхода США из российско-американского договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности устранены какие-либо ограничения на создание и развертывание ракет этого класса, в том числе в Азии", - сказал Шойгу в среду на международной конференции по безопасности в Москве.

"С военной точки зрения, сочетание ударного ракетного компонента со средствами противоракетной обороны способно изменить баланс сил не только в регионе, но и во всем мире. Если решение о размещении ракет средней дальности будет принято, то такая ситуация будет представлять опасность и для восточных регионов Российской Федерации", - заявил Шойгу.