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Интерфакс-АВН

Россия планирует поставить Белоруссии новые радиолокационные станции - ФСВТС

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Источник изображения: © Наталия Федосенко/ТАСС

Минск. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Россия прорабатывает вопрос о поставке Белоруссии новых радиолокационных станций, сообщили "Интерфаксу" в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"Мы действительно прорабатываем обширный перечень номенклатуры, который планируем поставить в Белоруссию, в том числе и новые радиолокационные станции российского производства различного назначения", - сказали в ФСВТС в связи с открывающейся в Минске выставкой вооружения и военной техники Milex-2021.

18 июня глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил о планах компании повысить уровень сотрудничества с Белоруссией по ряду направлений.

"Рособоронэкспорт повышает уровень взаимодействия с Республикой Беларусь в сфере военно-технического сотрудничества. Компания предлагает Республике Беларусь комплексные поставки российской продукции военного назначения и специальных средств для всех видов вооруженных сил и других национальных силовых структур", - сообщил Михеев.

21 июня пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" сообщила, что его представители проведут на выставке Milex переговоры по сервисному обслуживанию ранее поставленной техники, модернизации средств ПВО, поставкам запасных частей и комплектующих.

"Отдельно планируется обсудить с белорусской стороной создание на территории Республики Беларусь сервисного центра для ремонта и обслуживания ЗРК (зенитных ракетных )"Тор", - сообщил концерн.

14 января командующий Военно-воздушными силами и войсками ПВО Белоруссии Игорь Голуб сообщил, что Белоруссия планирует заключить контракт с Россией на поставку систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 "Триумф" (концерн "Алмаз-Антей") и комплексов ПВО ближнего действия "Панцирь-С" (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы").

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Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Высокоточные комплексы
КБП
РОЭ
ФСВТС РФ
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Михеев Александр
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