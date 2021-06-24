Техника ВМФ составляет 10% российского оружейного экспорта - ФСВТС

Санкт-Петербург. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Заказы на морскую технику и вооружение стабильны, составляют около 10% российского оружейного экспорта, сообщили "Интерфаксу" в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"Традиционными нашими партнерами в данной сфере являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Индия и Вьетнам", - сказала пресс-секретарь ФСВТС Валерия Решетникова на международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.

"Объем заказов в интересах военно-морских сил иностранных государств составляет порядка 10 процентов от общего объема экспортных заказов продукции военного назначения. Он достаточно стабилен и включает в себя как заказы на строительство военно-морской техники, так и послепродажное обслуживание ранее поставленной продукции", - сказала она.

По словам Решетниковой, Россия предлагает на экспорт катера различных классов и назначения, корветы, фрегаты, подводные лодки, средства береговой обороны, боеприпасы к морским комплексам.

"Доля послепродажного обслуживания ранее поставленной техники составляет 5-7% от общего ежегодного экспорта", - сообщила она.

7 июня глава ФСВТС Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия в 2020 году продала за рубеж оружие на $15 млрд.