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Интерфакс-АВН

Техника ВМФ составляет 10% российского оружейного экспорта - ФСВТС

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Фрегат проекта 11356
Фрегат проекта 11356.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Санкт-Петербург. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Заказы на морскую технику и вооружение стабильны, составляют около 10% российского оружейного экспорта, сообщили "Интерфаксу" в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"Традиционными нашими партнерами в данной сфере являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Индия и Вьетнам", - сказала пресс-секретарь ФСВТС Валерия Решетникова на международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.

"Объем заказов в интересах военно-морских сил иностранных государств составляет порядка 10 процентов от общего объема экспортных заказов продукции военного назначения. Он достаточно стабилен и включает в себя как заказы на строительство военно-морской техники, так и послепродажное обслуживание ранее поставленной продукции", - сказала она.

По словам Решетниковой, Россия предлагает на экспорт катера различных классов и назначения, корветы, фрегаты, подводные лодки, средства береговой обороны, боеприпасы к морским комплексам.

"Доля послепродажного обслуживания ранее поставленной техники составляет 5-7% от общего ежегодного экспорта", - сообщила она.

7 июня глава ФСВТС Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия в 2020 году продала за рубеж оружие на $15 млрд.

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Страны
Вьетнам
Индия
Россия
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
2020-й год
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