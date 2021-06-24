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Интерфакс-АВН

Учения Тихоокеанского флота и сил Восточного военного округа начались на островах Итуруп и Кунашир, на Сахалине и в Японском море

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Военный вертолет Ми-8 на острове Итуруп
Военный вертолет Ми-8 на острове Итуруп.
Источник изображения: © РИА Новости, Илья Питалев

В учениях участвуют 10 тыс. военнослужащих, 500 единиц боевой техники, 32 летательных аппарата, 12 кораблей и судов

Южно-Сахалинск. 23 июня. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Двустороннее военное учение, в котором задействованы силы Восточного военного округа (ВВО), Тихоокеанского флота, началось на Курильских островах (Итуруп и Кунашир), на Сахалине и в акватории Японского моря, сообщила в среду пресс-служба ВВО.

"В общей сложности в мероприятии боевой подготовки принимают участие более 10 тысяч военнослужащих, до 500 единиц боевой техники, около 32 летательных аппаратов, порядка 12 кораблей и судов Тихоокеанского флота различного назначения", - говорится в сообщении.

На учении "смоделирована исходная обстановка на Дальнем Востоке, в основу которой положено противоборство между двумя коалициями условных государств".

В ходе розыгрыша практических действий войск предусматривается высадка морских и тактических десантов.

Маневры в островной зоне ВВО пройдут в два этапа и продлятся пять суток. Учением руководит исполняющий обязанности командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Сергей Севрюков. Руководящий состав в ходе учения отработает применение межвидовой группировки войск для обеспечения военной безопасности России на восточных рубежах.

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