Войти
Интерфакс-АВН

Китай протестует против очередного прохода американского военного корабля через Тайваньский пролив - региональное командование НОАК

183
0
0
Противолодочные вертолеты ВМС НОАК
Противолодочные вертолеты ВМС НОАК.
Источник изображения: invoen.ru

Пекин. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Китай решительно выступает против проходов американских военных кораблей через Тайванский пролив, говорится в распространенном заявлении Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в связи с проходом через пролив накануне эсминца ВМС США Curtis Wilbur.

Проход корабля "в полной мере показывает, что Соединенные Штаты являются величайшим создателем рисков для региональной безопасности, и мы решительно выступаем против этого", - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается: "Американская сторона намеренно разыгрывает те же старые трюки, создавая проблемы и нарушая порядок в Тайваньском проливе".

В то же время, 7-й флот ВМС США заявил, что эсминец с управляемыми ракетами класса Arleigh Burke прошел во вторник "обычный транзитным маршрутом через Тайваньский пролив" в соответствии с международным правом.

"Транзит корабля через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону", - отмечается в заявлении флота.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Продукция
Arleigh Burke
Похожие новости
28.01.2021
Китай провел «генеральную репетицию» войны с США
06.05.2019
Морская угроза России: у США появится новый фрегат
05.10.2018
Тайвань желает построить свои эсминцы
19.02.2016
КНР встретила российские подлодки ракетами
09.12.2015
США усилят авиаразведку в спорных акваториях Южно-Китайского моря
11.12.2013
Опасное соседство
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.06 05:24
  • 147
Есть ли будущее у танков?
  • 24.06 04:48
  • 13
Авиаполк ЦВО получит восемь модернизированных бомбардировщиков Су-34М
  • 24.06 00:24
  • 5
Патриарх Кирилл связал службу в армии с развитием умственных способностей
  • 24.06 00:18
  • 2
Байден подал хороший пример другим противникам России
  • 23.06 23:24
  • 4
США начали размещать оружие на базе ПРО в Польше
  • 23.06 18:09
  • 31
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 23.06 17:25
  • 1
Россия будет усиливать свою военную группировку в Арктике в ответ на попытки дестабилизировать там обстановку - Медведев
  • 23.06 13:26
  • 2212
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.06 13:19
  • 9
Американские ВВС хотят получить две версии истребителя шестого поколения — «ближнюю» и «дальнюю»
  • 23.06 12:48
  • 1
СМИ: в космос вывели первый спутник, созданный специалистами с Маврикия
  • 23.06 12:46
  • 1
Экипаж китайской орбитальной станции планирует совершить два выхода в открытый космос
  • 23.06 07:59
  • 13
На своем горбу: спецназ получит устройство для переноски 100 кг груза
  • 23.06 04:36
  • 22
The Spectator (Великобритания): секретное оружие Путина? F-35
  • 23.06 00:47
  • 2
Северный морской щит: завершается строительство арктический «зенитной крепости»
  • 23.06 00:35
  • 2
Убийца "невидимки": как работает комплекс ПВО С-125