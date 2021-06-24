Китай протестует против очередного прохода американского военного корабля через Тайваньский пролив - региональное командование НОАК

Пекин. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Китай решительно выступает против проходов американских военных кораблей через Тайванский пролив, говорится в распространенном заявлении Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в связи с проходом через пролив накануне эсминца ВМС США Curtis Wilbur.

Проход корабля "в полной мере показывает, что Соединенные Штаты являются величайшим создателем рисков для региональной безопасности, и мы решительно выступаем против этого", - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается: "Американская сторона намеренно разыгрывает те же старые трюки, создавая проблемы и нарушая порядок в Тайваньском проливе".

В то же время, 7-й флот ВМС США заявил, что эсминец с управляемыми ракетами класса Arleigh Burke прошел во вторник "обычный транзитным маршрутом через Тайваньский пролив" в соответствии с международным правом.

"Транзит корабля через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону", - отмечается в заявлении флота.