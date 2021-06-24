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Интерфакс-АВН

Байден предложил эксперта по России на должность помощника главы Пентагона - СМИ

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Джо Байден
Джо Байден.
Источник изображения: Фото: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Вашингтон. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден предложил кандидатуру президента и генерального директора Фонда США-Россия Селесты Уолландер на пост помощника министра обороны по вопросам международной безопасности, сообщает Axios.

"У нее есть глубокие политические знания в ключевых регионах, опыт работы в Пентагоне и послужной список талантливого менеджера и лидера. Она привнесет в эту работу отличные суждения и проверенный опыт в области оборонной дипломатии", - заявил порталу экс-сотрудник Пентагона при президенте Бараке Обаме Мишель Флурной.

Издание отмечает, что помощник министра обороны по вопросам международной безопасности обычно путешествует вместе с главой Пентагона в Европу, на Ближний Восток и в Африку.

Кандидатура Уолландер потребует подтверждения сената.

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Россия
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