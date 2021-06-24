Байден выдвинет на пост помощника главы Пентагона эксперта по России

Президент США Джо Байден предложил кандидатуру эксперта по России Селесты Уолландер на должность помощника шефа Пентагона по международным вопросам, сообщается 22 июня на сайте Белого дома.

Для получения должности ей необходимо еще получить одобрение конгресса.

В настоящий момент Уолландер возглавляет Фонд США–Россия. В администрации Барака Обамы она курировала российское направление в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме.

Кроме того, на ее счету более 80 публикаций по международной и оборонной стратегии России, а также на тему европейской и евразийской безопасности.

22 января сенат США утвердил кандидатуру Ллойда Остина на должность министра обороны страны. Он стал первым афроамериканцем на этом посту.