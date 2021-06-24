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ТАСС

Петиция за то, чтобы оставить миллиардера Безоса в космосе, набрала 87 тыс. подписей

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Джефф Безос
Джефф Безос.
Источник изображения: © Amy Harris/Invision/AP

В тексте петиции говорится, что "миллиардеров не должно быть ни на Земле, ни в космосе, но если решать относительно последнего, то пусть они остаются там"

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Петиция в поддержку того, чтобы не позволить американскому миллиардеру Джеффу Безосу вернуться из его предстоящего полета в суборбитальное пространство, собрала более 87 тыс. подписей, свидетельствуют данные онлайн-платформы change.org, где она размещена.

"Миллиардеров не должно быть ни на Земле, ни в космосе, но если решать относительно последнего, то пусть они остаются там", - говорится в тексте петиции.

В июне генеральный директор американской компании Amazon Безос заявил, что 20 июля полетит в космос вместе со своим братом Марком. Миллиардер отправится в суборбитальное пространство на корабле New Shepard принадлежащей ему компании Blue Origin. Этот полет станет первым для компании запуском своего аппарата с пассажирами на борту, ранее компания провела 15 испытаний своего суборбитального корабля, однако в роли пассажира выступал снабженный датчиками манекен в человеческий рост, которого назвали в честь Люка Скайуокера, одного из героев киносаги "Звездные войны". Ожидается, что после достижения границы космоса туристам можно будет расстегнуть ремни безопасности и примерно четыре минуты провести в состоянии невесомости, после чего капсула с ними начнет снижение и мягко приземлится на парашютах.

В настоящее время, по сведениям журнала Forbes, Безос является богатейшим человеком в мире. Состояние 57-летнего предпринимателя, владеющего более 10% акций компании, оценивается в $200 млрд. Помимо Amazon, он основал частную аэрокосмическую компанию Blue Origin и является владельцем одной из старейших газет США "Вашингтон пост".

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Страны
США
Компании
Blue Origin
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