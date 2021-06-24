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Интерфакс-АВН

Китайско-российская связка стала надёжной опорой для поддержания стабильности в мире - посол КНР

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Схожесть взглядов на проблемы международной безопасности стала одной из причин активизации военного сотрудничества России и Китая. Фото с сайта www.news.cn
Схожесть взглядов на проблемы международной безопасности стала одной из причин активизации военного сотрудничества России и Китая. Фото с сайта www.news.cn.

Министр обороны Монголии заявил о боевом содружестве с Россией

Кубинка (Московская область). 22 июня. ИНТЕРФАКС - Россия и Китай поддерживают друг друга по ключевым вопросам мировой повестки, плодотворно взаимодействуют в международных делах, заявил чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

"Китай и Россия - великие соседи и надёжные стратегические партнёры. Наши отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень. Мы поддерживаем друг друга по ключевым вопросам, вместе боремся с коронавирусом и политическим вирусом, плодотворно взаимодействуем в международных делах", - сказал посол во вторник, выступая на церемонии открытия Аллеи Союзников советского народа в Великой Отечественной войне в Подмосковье.

"В этом году, - продолжил он, - мы вместе отмечаем 20-летие подписания китайско-российского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Китайско-российская связка уже стала надёжной опорой для поддержания мира и стабильности во всём мире".

Посол отметил, что сооружение памятника в подмосковной Кубинке "свидетельствует о прочной солидарности Китая и России в отстаивании результатов антифашистской войны, о высоком признании великих подвигов китайского народа во Второй мировой войне, о глубокой дружбе между нашими народами".

По его оценке, "великий советский народ одержал победу над фашистской Германией и совершил вечный подвиг, вписав героическую эпопею в историю человечества".

Во Второй мировой войне, сказал Чжан Ханьхуэй, "в этой смертельной борьбе затрагивающей будущее и судьбу человечества, народы Китая и СССР поддерживали друг друга, сражались бок о бок, проявляя стальную волю и отвагу, внесли огромный исторический вклад в победу в мировой войне против фашизма".

"В этой войне, - продолжил посол, - наши народы установили крепкую дружбу. Мы никогда не забудем о бесценной поддержке и помощи от российского народа. Никогда не забудем великие подвиги павших на китайской территории советских солдатах. Эта искренняя дружбы, установленная в антифашистской войне, стала прочной основой и движущей силой развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху".

Незабытая история, отметил он, - "хороший учитель для будущего".

"Сегодня мы чтим память погибших героев, чтобы отстаивать и результаты антифашистской войны, чтобы защитить справедливость и славу павших предшественников, чтобы сохранить мир во всём мире", - заявил Чжан Ханьхуэй,

В свою очередь министр обороны Монголии Гурсэдийн Сайханбаяр отметил на церемонии, что на протяжении всей войны его страна с населением численностью не более 800 тыс. человек под лозунгом "Всё для фронта, всё для Победы!", мобилизуя все возможности, оказала помощь советскому народу.

"Переданные в дар советскому народу монгольские лошади вместе с бойцами провоевали до самого Берлина", - отметил министр.

По его словам, братская дружба народов двух стран была испытана огнём и смертью войны, и она героически выдержала её.

"Заложенная ещё в начале прошлого века эта дружба и боевое содружество между народами наших стран бережно хранятся и продолжаются по сей день", - заявил министр обороны Монголии.

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Страны
Германия
Китай
Монголия
Россия
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