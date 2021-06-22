DZ Systems - что программисты предлагают Армии

Группа ИТ-компаний DZ Systems в августе этого года примет участие в VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Информационные технологии – отечественные, надежные и безопасные, российское программного обеспечение, гарантирующее технологическую независимость, – вызывают искренний интерес как среди военных, так и у предприятий оборонно-промышленного комплекса. Особенно – российское программное обеспечение.

О том, с чем выйдут на форум российские программисты, рассказал Александр Визгалов – исполнительный директор компании Digital Zone, входящей в структуру ГК.

- На форум мы выходим с двумя готовыми продуктами и двумя предложениями по услугам. Планируем, что к началу форума будет готов и третий продукт – наша совместная разработка с МФТИ. Первый продукт – DPA-система «Скалакси», дистрибьютором которой мы стали не так давно. Эта отечественная разработка вызывает большой интерес у крупных предприятий, в том числе - оборонно-промышленного комплекса. Система «Скалакси» позволяет автоматизировать бизнес-процессы, и, что самое удобное, – интегрировать в единый интерфейс все разнородные информационные системы, которые уже работают в организации. Если заказчик использует для каждого направления своей деятельности отдельные системы, – для управления складом, производством, кадровым департаментом, бухгалтерией, коммерческой службой, службой безопасности, – Scalaxy объединит их все в один управляемый контур. Их показания можно будет вывести на одну панель, где руководитель или группа руководителей cмогут увидеть всю полноту картины жизни компании, получать отчеты, строить на их основании аналитику. Создается «цифровое рабочее место», куда стекается вся информация, и сотрудникам больше не нужно использовать множество разнородных систем. Меньше времени уходит на поиск, меньше - на сведение информации, увеличивается эффективность работы департамента. И эту эффективность можно измерить в деньгах.

- Чем это может быть интересно армии?

- Представьте себе завод оборонного сектора. Все программное обеспечение, работающее на этом предприятии, скорее всего, разнородно и в существенной степени создавалось для него индивидуально. Это закрытая система, разработанная под конкретного заказчика, и аналога ей, скорее всего, нет, даже если ее создавал кто-нибудь из отечественных ИТ-гигантов. Как следствие, у предприятия есть проблема, причем серьезная – сменяемость кадров. Когда увольняется администратор, работавший с системой с самого начала, тому, кто придет ему на смену, придется осваивать ее с нуля. А она, повторюсь, уникальная, не имеющая аналогов, поэтому не факт, что имеющийся опыт в этом поможет. Scalaxy позволит подключиться к этой системе через удобный, интуитивно понятный интерфейс и максимально просто получить все метрики, необходимые руководству предприятия.

- Второй продукт тоже создан для промышленников?

- Это программное обеспечение «Апрентис» - система, которая выполняет функцию автоматизации сквозных бизнес-процессов. В прошлом году на «Армии 2020» мы с Дмитрием Завалишиным – генеральным директором нашей группы компаний – рассказывали о ней некоторым участникам форума и увидели серьезный интерес, поэтому приняли решение представить ее теперь на стенде. Это простая и гибкая платформа, позволяющая практически без программирования – в режиме конструктора, – создавать приложения для любых возникающих задач. Система размещается в закрытом контуре на серверном окружении заказчика, что позволяет обеспечить высокий уровень безопасности. При этом для работы с ней не нужен специальный штат программистов и администраторов, – она относится к типу low code, то есть практически не требует навыков программирования. Большая ее часть настраивается просто курсором мыши на экране, в результате чего создаются сценарии, позволяющие автоматизировать работу с данными разнородных отделов предприятия.

- Можете ли вы рассказать о новой разработке с Физтехом, о которой вы упомянули?

- Совместно с МФТИ мы сейчас делаем макет системы скрытой мобильной цифровой передачи мультимедийных данных и надеемся, что к «Армии» успеем его завершить. Демонстрация может выглядеть примерно так: стоит камера и передатчик с антенной, а на некотором удалении - приемник, на котором будет демонстрироваться видео с камеры. При этом на спектроанализаторе, антенна которого располагается между антеннами передатчика и приемника, сигнала не видно, потому что он маскируется естественными шумами. Тема скрытой передачи данных для военных была жизненно важна во все времена, так что мы уверены, что это будет для них интересно и теперь. Собственно, речь идет о двух направлениях - скрытая связь или большая зона обслуживания при малой мощности.

- Скрытая передача данных, действительно, может быть вопросом жизни и смерти. Ваши услуги так же важны? Кому вы их предлагаете?

- Кадровым департаментам крупных компаний и промышленных предприятий. Это два разных направления, но оба они связаны с работой с сотрудниками. В этом направлении у нас есть прекрасные наработки и очень серьезные компетенции. С одной стороны, мы говорим о таком направлении работы, как подбор команд ИТ-специалистов для реализации разовых крупных проектов - разработчиков, тестировщиков, бизнес-аналитиков, системных аналитиков... Под нужды каждого заказчика мы формируем готовый коллектив из наших сотрудников, способный решить нестандартную клиентскую задачу.

- Зачем это выделять в отдельное направление?

- В крупных компаниях и организациях, не связанных непосредственно со сферой ИТ, - например, производственных, - очень часто возникают задачи, требующие оперативного решения и очень широкого функционала исполнителей. Собрать быстро людей на крупный, но краткосрочный проект - задача очень сложная. Причем нужны высококлассные разработчики, желательно - слаженная команда, с опытом совместных проектов. Работоспособную систему можно собрать за год, а на такой короткий срок хорошие специалисты трудоустраиваться не захотят. Для такой ситуации и существует эта услуга. Получив задачу, мы в течение двух-трех недель формируем большую команду (если нужна небольшая, то делаем это за 3-5 дней), и она, работая бок о бок со специалистами заказчика, формирует технические требования, описывает их в виде ТЗ, согласовывает его и приступает к созданию информационной системы, которая заказчику необходима. Причем это будет в любом случае уникальное, индивидуально созданное программное обеспечение.

- А если предприятие хочет усилить квалификацию собственных кадров?

- Тут у нас есть другое предложение - центр корпоративного обучения, - система дистанционного тестирования работников, их обучения и переобучения, повышения квалификации. Для этого создается виртуальный учебно-методологический центр, позволяющий назначать курсы автоматически и по индивидуальным планам, контролировать обучаемость, создавать отчеты, хранить персональные данные сотрудников, уровень образования, сертификаты, показатели и прочее. Крупному предприятию, особенно – с большим штатом и удаленными филиалами, такая система жизненно необходима.

- Практически все, о чем вы говорите, предназначено, скорее, для промышленных предприятий и крупных компаний…

- Для предприятий и компаний оборонно-промышленного комплекса. Мы хорошо понимаем, что им необходимо, так как исторически сложилось, что основные заказчики наших услуг - как раз крупные предприятия и компании, у которых есть производство, склад, управление продажами, возможно – розница, причем масштабы всего этого велики, а контроль над всей совокупностью их деятельности сложен. За минувшие 15 лет мы делали проекты разной сложности, в том числе - для системообразующих государственных предприятий, где очень важна безопасность, были и проекты федерального масштаба. Нас хорошо знают как центр компетенций в этой области, как тех, кто может предложить решение очень большого числа задач организации.

У предприятий оборонно-промышленного комплекса есть схожие задачи и понятные сложности в работе – перерасход сырья, брак, несвоевременность поставок, бюрократия – как внутренняя, так и в общении с контрагентами. Такого рода сложные моменты так или иначе переживают все предприятия. Но все эти проблемы устраняются с помощью функционала нашего программного обеспечения. Мы это умеем. И нам есть, что предложить «Армии 2021».

беседовал Сергей Кормилицын