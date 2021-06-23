The Drive (США): Россия отработала уничтожение вражеских авианосцев на учениях в Тихом океане — для США это тревожный сигнал

Тихоокеанский флот России разминает мускулы недалеко от Гавайев, сообщает автор. Минобороны России опубликовало доклад об учениях Тихоокеанского флота. Два отряда кораблей «отработали задачи по обнаружению, противодействию и нанесению ракетных ударов по авианосной ударной группе условного противника».

Россия предоставила более подробную информацию о своих недавних морских и воздушных учениях в центральной части Тихого океана, в ходе которых отрабатывались удары по авианосной группе. Хотя когда именно проходили учения, мы точно не знаем, объявление прозвучало всего через несколько дней после сообщений о том, как истребители-невидимки ВВС США F-22A Raptor были подняты с Гавайев по тревоге в ответ на действия России в регионе. Причем это уже второй такой случай за последние несколько недель. Активное присутствие России, судя по всему, всерьез встревожило правительство США - настолько, что в регион была переброшена авианосная группа. Однако подробности происходящего и чем это чревато остаются неясны.

Сегодня Минобороны России опубликовало доклад об учениях Тихоокеанского флота, где говорится об отработке "задач по уничтожению авианосной ударной группы условного противника". Имитацию удара крылатой ракетой произвели флагманский корабль Тихоокеанского флота - крейсер проекта 1164 "Варяг", а также эсминец проекта 1155 "Маршал Шапошников" и корветы проекта 20380 "Алдар Цыденжапов", "Громкий" и "Совершенный".

Сообщается, что два отряда кораблей действовали на расстоянии 500 миль друг от друга, причем один из них играл роль противника. В маневрах также участвовали неназванная подводная лодка ВМС России и пара дальних противолодочных самолетов Ту-142МЗ из состава морской авиации Тихоокеанского флота с авиабазы Елизово на Камчатке в сопровождении перехватчиков МиГ-31.

Оба отряда "отработали задачи по обнаружению, противодействию и нанесению ракетных ударов по авианосной ударной группе условного противника", - заявили в Минобороны России. Помимо противокорабельных ударов, оперативная группа также проверила свою готовность к исполнению зенитных и противолодочных задач, добавили в Минобороны России.

Минобороны России заявляет, что все это происходило примерно в 4 000 километрах к юго-востоку от Курильских островов. Местоположение в целом соответствует сообщениям американских СМИ о том, что российские военные корабли проводят учения на расстоянии 500-800 км к западу от основной группы Гавайских островов.

Газета "Гонолулу стар эдвертайзер" (The Honolulu Star Advertiser) привела слова неизвестного чиновника США, что российские военно-морские учения проходят "в нескольких сотнях миль к западу от "Приветливого штата".

Однако на неподтвержденных спутниковых снимках якобы показаны надводные боевые корабли России всего в 65 километрах к югу от гавайской столицы Гонолулу. 19 июня их якобы сопровождали три эсминца класса "Арли Бёрк" ВМС США и судно береговой охраны класса "Сентинел", - хотя имеющиеся изображения кажутся неубедительными. Это гораздо ближе, чем предполагают другие имеющиеся источники. Если это правда, то в высшей степени необычно, что нет свидетельств от местных жителей.

С российской стороны сообщается, что Ту-142 ВМС России провели в воздухе более 14 часов, преодолев при этом порядка 10 000 километров. Их дозаправил над Тихим океаном самолет-заправщик ВКС России Ил-78.

В заявлении Минобороны России утверждается, что имитация ракетного удара была нанесена как с надводных кораблей, так и с воздуха, хотя неясно, какие именно самолеты участвовали в этой части учений. Помимо Ту-142МЗ и МиГ-31БМ ведомство упомянуло противолодочные самолеты Ил-38, а также противолодочные и поисково-спасательные вертолеты корабельного базирования Ка-27. Ни один из них запускать противокорабельные крылатые ракеты не может, хотя МиГ-31БМ проходит модернизацию для установки баллистической ракеты воздушного базирования "Кинжал", которую прежде называли "убийцей авианосцев". Однако, несмотря на сообщения, что Северный флот вскоре получит "Кинжалы", Тихоокеанский флот никаких образцов этого оружия пока не получал.

Что касается шести Ил-38, среди которых как оригинальные, так и модернизированные Ил-38Н, то их задача заключалась в поиске и отслеживании подводных лодок из группы противника. Самолеты совершали маневры над Охотским морем и Тихим океаном и сбрасывали гидроакустические буи, летая парами и налетав порядка восьми часов каждый.

По данным Минобороны России, нынешняя серия учений в центральной части Тихого океана - первая в своем роде на Тихоокеанским флоте за последние годы. В общей сложности задействованы до 20 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения плюс аналогичное количество самолетов. На прошлой неделе российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что группа кораблей Тихоокеанского флота такого же размера недавно "отработала командование и управление общевойсковой группой в операциях на значительных расстояниях". Описанный сегодня сценарий с крылатой ракетой мог произойти и на предыдущем этапе учений.

Как сообщает "Гонолулу стар эдвертайзер", 18 июня пара F-22 поднялась в воздух разобраться с бомбардировщиками "Медведь", направлявшимися в сторону Гавайев. В данном случае под "бомбардировщиками", скорее всего, подразумеваются Ту-142 ВМС России. Новостные агентства нередко называют их как бомбардировщиками, поскольку они имеют немало общего со стратегическим ракетоносцем Ту-95МС ВКС России.

На прошлой неделе мы сообщали, что 14 июня с базы Перл-Харбор-Хикэм вылетели три F-22 ВВС США. Впоследствии телеканал Си-би-эс сообщил со ссылкой на неизвестных представителей министерства обороны США, что F-22 отвечали самолетам, связанным с российскими военно-морскими учениями. При этом Си-би-эс тоже назвал российские самолеты "бомбардировщиками", хотя опять же самыми вероятными кандидатами были три Ту-142МЗ, принимавшие в то время участие в учениях Тихоокеанского флота и запечатленные на видео Минобороны России.

Как бы то ни было, в гавайскую опознавательную зону ПВО (ПВО) российские самолеты не входили и перехвачены не были.

Тем не менее, остаются вопросы - особенно по первому инциденту, поскольку официального подтверждения, что F-22 были подняты на перехват, и почему ничего перехвачено не было, до сих пор не прозвучало. Затем есть переброска авианосной ударной группы ВМС США во главе с авианосцем "Карл Винсон" близ Гавайев - по-видимому в ответ на российские маневры. Сначала переброска не была официально подтверждена, но 17 июня ВМС тихо признали, что "Карл Винсон" и его ударная группа действовали недалеко от Гавайев, - не раскрывая при этом, когда они прибыли и почему.

Вся эта деятельность предшествует заявленному испытанию противоракетной обороны, о котором 16 июня было выпущено навигационное предупреждение. По-видимому, имелся в виду запуск с Кадьяка на Аляске, связанный с противоракетной обороной и запланированный на 21 июня. В Кадьяке находится комплекс Тихоокеанского космодрома, где регулярно проводит испытания Агентство противоракетной обороны (АПО) и его партнеры. В предупреждениях также говорилось о потенциальном ударе в районе атолла Кваджалейн на Маршалловых островах - это еще один объект, который обычно используется в испытаниях системы противоракетной обороны США.

Кроме того, по состоянию на вчерашний день в центральной части Тихого океана, по-видимому, находилось звено связанных с АПО кораблей РЛС сопровождения. Они шли почти тем же маршрутом, что был обозначен в навигационных предупреждениях - практически подтверждая, что готовятся к контролю испытания. Мы обратились в АПО за дополнительными сведениями, но агентство перенаправило наши запросы в канцелярию министра обороны.

Вполне вероятно, что американские военные в ходе подготовки к ракетным испытаниям в принципе уделяют особое внимание российским военно-морским маневрам. Стоит отметить, что среди российских кораблей, которые в последние недели действовали в водах вокруг Гавайев, есть явное судно для сбора разведданных - как сообщается, оно появилось к северу от Оаху. По данным "Гонолулу стар эдвертайзер", это "Карелия", чье присутствие помешало корабельному запуску ракеты SM-6 в мае - в результате стрельбы были перенесены.

Российская военно-морская деятельность вокруг Гавайев активизировалась на фоне встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина, которая прошла на прошлой неделе в Швейцарии. Саммит состоялся после дипломатической ссоры между Вашингтоном и Москвой в начале этого года, когда стороны отозвали своих послов. На встрече президентов было найдено решение по этому вопросу, что предполагает определенную степень сближения, но между двумя державами по-прежнему сохраняются множество разногласий.

В более широком плане ВМС России со своей готовностью проводить дальние маневры вблизи вод США, похоже, внесли в сферу своих интересов Гавайи и центральную часть Тихого океана. Например, ранее российские военно-морские операции вблизи континентальной части США были связаны с нашумевшим всплытием подводной лодки "Омск" с управляемыми ракетами в Беринговом море у побережья Аляски. Лодка "Омск" всплыла в связи с учениями, которые российский флот тогда назвал одними из крупнейших в Тихом океане со времен окончания холодной войны, однако это описание соответствует и недавним маневрам близ Гавайев. При этом существенная разница заключается в том, что инцидент с "Омском" повлек за собой громкие заявления со стороны американских военных, а учения были подтверждены свидетелями из числа местных жителей. В последний раз ничего подобного не произошло.

Между тем в прошлом году высокопоставленный офицер ВМС США предупредил, что флот больше не считает восточное побережье США "неоспоримым" районом или "убежищем" для своих кораблей и подводных лодок по умолчанию - в результате возросшей подводной активности ВМС России. Когда это станет реальностью и для центральной части Тихого океана, было лишь вопросом времени.

По мере того, как ВМС России все чаще отваживаются проводить дальние учения, вполне возможно, что их военные корабли, подводные лодки и самолеты станут обычным явлением и у берегов Гавайев. Тем не менее отсутствие четких комментариев со стороны Пентагона по поводу продолжающейся ситуации в Тихом океане вызывает наибольшее недоумение. Вполне возможно, что до встречи Байдена и Путина ВМС изо всех сил старались не делать из этого проблему, но теперь, когда саммит состоялся, отсутствие откровенности насчет беспрецедентной угрозы около Гавайев - по меньшей мере, за последнее время - поражает.

Томас Ньюдик (Thomas Newdick)