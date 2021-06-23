Вооружённые силы Мьянмы стали одними из сильнейших в АТР благодаря РФ - главком

Москва. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Помощь России сделала армию Мьянмы одной из сильнейших в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил главнокомандующий Вооружёнными силами страны Мин Аунг Хлайн.

"Наша армия стала одной из сильнейших в регионе благодаря Российской Федерации", - сказал Хлайн на переговорах с министром обороны России Сергеем Шойгу в Москве во вторник.

При этом он отметил личный вклад главы российского военного ведомства в развитие Вооружённых сил Мьянмы.

"Благодарю за это", - сказал Хлайн, выразив Шойгу признательность за предоставленную возможность встретиться лично и за приглашение участвовать в Девятой Московской конференции по международной безопасности.

По оценке главкома, сегодняшний визит подтверждает, что дружба между двумя странами "продолжается всё сильнее и сильнее".

Хлайн сообщил, что у него есть три - четыре вопроса для обсуждения на личной встрече с Шойгу.