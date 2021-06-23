Войти
Интерфакс-АВН

Вооружённые силы Мьянмы стали одними из сильнейших в АТР благодаря РФ - главком

721
0
0
Флаги России и Мьянмы
Флаги России и Мьянмы.
Источник изображения: МО РФ

Москва. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Помощь России сделала армию Мьянмы одной из сильнейших в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил главнокомандующий Вооружёнными силами страны Мин Аунг Хлайн.

"Наша армия стала одной из сильнейших в регионе благодаря Российской Федерации", - сказал Хлайн на переговорах с министром обороны России Сергеем Шойгу в Москве во вторник.

При этом он отметил личный вклад главы российского военного ведомства в развитие Вооружённых сил Мьянмы.

"Благодарю за это", - сказал Хлайн, выразив Шойгу признательность за предоставленную возможность встретиться лично и за приглашение участвовать в Девятой Московской конференции по международной безопасности.

По оценке главкома, сегодняшний визит подтверждает, что дружба между двумя странами "продолжается всё сильнее и сильнее".

Хлайн сообщил, что у него есть три - четыре вопроса для обсуждения на личной встрече с Шойгу.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мьянма
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
26.01.2021
Россия заключила соглашение о поставках оружия в Мьянму
25.01.2021
Россия поставит Мьянме комплексы ПВО "Панцирь-С1", беспилотники "Орлан-10" и РЛС
07.09.2020
Азербайджан отказался от участия в международных военных учениях в России
23.01.2018
Россия и Мьянма реализуют масштабный план двустороннего военного сотрудничества
22.01.2018
Россия готова делиться с Мьянмой опытом борьбы с беспилотниками
06.10.2015
Шесть иностранных делегаций приедут на "День инноваций" Минобороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.06 16:12
  • 132
Есть ли будущее у танков?
  • 23.06 15:38
  • 1
Байден подал хороший пример другим противникам России
  • 23.06 14:12
  • 7
Авиаполк ЦВО получит восемь модернизированных бомбардировщиков Су-34М
  • 23.06 13:26
  • 2212
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.06 13:19
  • 9
Американские ВВС хотят получить две версии истребителя шестого поколения — «ближнюю» и «дальнюю»
  • 23.06 12:48
  • 1
СМИ: в космос вывели первый спутник, созданный специалистами с Маврикия
  • 23.06 12:46
  • 1
Экипаж китайской орбитальной станции планирует совершить два выхода в открытый космос
  • 23.06 07:59
  • 13
На своем горбу: спецназ получит устройство для переноски 100 кг груза
  • 23.06 06:50
  • 2
США начали размещать оружие на базе ПРО в Польше
  • 23.06 04:36
  • 22
The Spectator (Великобритания): секретное оружие Путина? F-35
  • 23.06 00:47
  • 2
Северный морской щит: завершается строительство арктический «зенитной крепости»
  • 23.06 00:35
  • 2
Убийца "невидимки": как работает комплекс ПВО С-125
  • 22.06 22:49
  • 24
«Самый крутой» самолет в мире назвали неуязвимым для российских С-500
  • 22.06 22:11
  • 2
Новый амфибийный UGV от «Райнметалл»
  • 22.06 19:31
  • 30
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна