ВТС - важная часть отношений РФ и Мьянмы, заявил Шойгу на встрече с главкомом Вооружённых сил страны Хлайном

Москва. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Взаимодействие в военной и военно-технической областях - важная составляющая всего комплекса отношений между Россией и Мьянмой, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Сегодняшней встрече придаём особое значение, ведь Мьянма для нас - проверенный временем стратегический партнёр и надёжный союзник в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал Шойгу в ходе рабочей встречи с главнокомандующим Вооружёнными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайном, который также является председателем Государственного административного совета страны.
Шойгу подчеркнул, что "взаимодействие в военной и военно-технической областях - важная составляющая всего комплекса российско-мьянманских отношений".
Министр обороны отметил также, что "сегодня Вооружённые силы Мьянмы - одни из наиболее эффективных в регионе".
"Они оснащены современным вооружением и военной техникой, и в этом, господин старший генерал, безусловно, ваша личная заслуга", - сказал Шойгу, обращаясь к Хлайну.
В российском военном ведомстве, сказал Шойгу, рассматривают эту встречу "как отличную возможность обменяться мнениями о перспективах развития нашего сотрудничества, прежде всего в военной и военно-технической сферах".
"Настроены и впредь прилагать усилия по укреплению двусторонних связей с опорой на сложившиеся между нашими странами взаимопонимание, уважение и доверие. Мы всегда, как и прежде, открыты для хорошего взаимного диалога по самым разным вопросам", - сказал Шойгу.
В начале встречи он приветствовал Хлайна на бирманском языке, назвав дорогим другом.