ВТС - важная часть отношений РФ и Мьянмы, заявил Шойгу на встрече с главкомом Вооружённых сил страны Хлайном

Недавно полученные вооруженными силами Мьянмы из России модернизированные бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2МС на организованном военными блок-посту в административной столице Мьянмы Нейпьидо 01.02.2021.

Москва. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Взаимодействие в военной и военно-технической областях - важная составляющая всего комплекса отношений между Россией и Мьянмой, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодняшней встрече придаём особое значение, ведь Мьянма для нас - проверенный временем стратегический партнёр и надёжный союзник в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал Шойгу в ходе рабочей встречи с главнокомандующим Вооружёнными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайном, который также является председателем Государственного административного совета страны.

Шойгу подчеркнул, что "взаимодействие в военной и военно-технической областях - важная составляющая всего комплекса российско-мьянманских отношений".

Министр обороны отметил также, что "сегодня Вооружённые силы Мьянмы - одни из наиболее эффективных в регионе".

"Они оснащены современным вооружением и военной техникой, и в этом, господин старший генерал, безусловно, ваша личная заслуга", - сказал Шойгу, обращаясь к Хлайну.

В российском военном ведомстве, сказал Шойгу, рассматривают эту встречу "как отличную возможность обменяться мнениями о перспективах развития нашего сотрудничества, прежде всего в военной и военно-технической сферах".

"Настроены и впредь прилагать усилия по укреплению двусторонних связей с опорой на сложившиеся между нашими странами взаимопонимание, уважение и доверие. Мы всегда, как и прежде, открыты для хорошего взаимного диалога по самым разным вопросам", - сказал Шойгу.

В начале встречи он приветствовал Хлайна на бирманском языке, назвав дорогим другом.