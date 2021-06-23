В Минобороны РФ считают ЦАР одним из важнейших и перспективных партнеров России в Африке

Замглавы российского военного ведомства обсудил с министром обороны ЦАР перспективные направления взаимодействия

Москва. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Минобороны России рассматривает Центральноафриканскую Республику как перспективного партнера и усиливает взаимодействие с военным ведомством ЦАР, сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

"Мы считаем Центральноафриканскую Республику одним из важнейших и перспективных партнеров России на Африканском континенте. С каждым годом взаимодействие между нашими министерствами обороны все интенсивнее и эффективнее", - сказал Фомин на встрече с главой Минобороны ЦАР Мари Ноэль Койарой.

Встреча состоялась на полях Московской конференции по безопасности в преддверии ее официального открытия, которое состоится в среду. Стороны обсудили военное и военно-техническое сотрудничество двух стран.

"В ходе встречи сторонами была отмечена положительная динамика развития двусторонних отношений в области военного и военно-технического сотрудничества, определены перспективные направления взаимодействия и намечены пути их реализации", - сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Фомин поблагодарил министра ЦАР за присутствие на конференции, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку.

В апреле этого года глава департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичёв сообщил, что в настоящее время в ЦАР находятся свыше 500 российских военных специалистов, и увеличение их количества не требуется. "У нас там уже более 500 человек есть, достаточно. Пока не обращались больше к нам", - сказал Ильичёв журналистам.

Он отметил, что Россия работает над смягчением оружейного эмбарго в отношении ЦАР. "Нам уже удалось достичь некоторых показателей, оружие калибра 14,5 мм завозится не по разрешению, а по уведомлению. Предлагаем другие идеи, но это не только от России зависит. Очень ревностно французы на это дело смотрят. Но мы на каждом заседании обращаем внимание на то, что вооруженные группы обладают гораздо более современным, более мощным оружием, чем правительственные армии", - сказал Ильичев.