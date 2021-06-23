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Интерфакс-АВН

Патрушев в Душанбе провел переговоры с коллегами из Индии и стран СНГ

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Николай Патрушев: Сила нашего государства - это прежде всего наши люди.
Николай Патрушев: Сила нашего государства - это прежде всего наши люди.
Источник изображения: РИА НОВОСТИ

Москва. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совбеза России Николай Патрушев провел в Душанбе двусторонние переговоры по проблемам безопасности с коллегами из Индии, Таджикистана, Казахстана и Киргизии, сообщил пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

"С советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом подробно обсуждены дальнейшие планы российско-индийского взаимодействия в сфере безопасности, сотрудничество по линии силовых и правоохранительных ведомств. Кроме того, стороны обменялись мнениями по ситуации в Афганистане и в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - заявил Аношин.

По его словам, Патрушев и секретарь Совбеза Таджикистана Насрулло Махмудзода обсудили на встрече вопросы региональной безопасности, а с секретарем Совбеза Киргизии Маратом Иманкуловым были рассмотрены перспективы взаимодействия в рамках ОДКБ и ШОС.

"С помощником президента - секретарем Совета Безопасности Республики Казахстан Асетом Исекешевым состоялся обмен мнениями по проблемам биологической безопасности, по санитарно-эпидемиологической ситуации в России и Казахстане", - сказал пресс-секретарь.

Он напомнил, что Патрушев прибыл в Душанбе для участия в 16-й ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Индия
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Компании
ОДКБ
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
ШОС
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