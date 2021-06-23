На форуме "Армия-2021" продемонстрируют системы нелетального воздействия и дистанционного обнаружения оружия

ЦАМТО, 22 июня. На МВТФ "Армия-2021" представят научные достижения военных образовательных организаций, подчиненных главнокомандующему СВ, а демонстрация перспективных идей и разработок научной роты Московского командного училища будет организована на выставочной площадке научных рот ВС РФ.

От 5-й научной роты Московского высшего общевойскового командного училища на выставке будут представлены:

– системы нелетального воздействия "Скат", предназначенные для защиты объектов, расположенных на воде или в прибрежных зонах, от проникновения подводных пловцов за счет создания электрогидравлической волны;

– системы обнаружения электронных взрывчатых устройств и скрытого оружия на расстоянии до 30 м, основанной на электромагнитном зондировании, которая может использоваться при проведении миротворческих операций, а также в гражданских целях на железнодорожных вокзалах, в морских портах и аэропортах, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.