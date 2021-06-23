Подготовка к МАКС-2021 продолжается, разрабатываются антиковидные меры - Минпромторг

Москва. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Организаторы Международного авиакосмического салона МАКС-2021 продолжают подготовку, согласовывают антиковидные меры с Роспотребнадзором, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга РФ.

"АО "Авиасалон" подготовлен регламент мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и направлен на утверждение в Роспотребнадзор", - заявил представитель ведомства.

Он подчеркнул, что "все дополнительные распоряжения Роспотребнадзора, если они поступят, также будут соблюдаться".

Международный авиационно-космический салон (МАКС) проводится в России с 1993 года каждые два года. Он проходит под патронажем президента РФ с его личным участием. Организаторами МАКС являются Минпромторг РФ и госкорпорация "Ростех", устроителем - АО "Авиасалон".

МАКС-2021 планируется провести 20-25 июля в подмосковном Жуковском, с 23 по 25 июля салон будет открыт для массового посещения.

В настоящее время в связи с ростом заболеваемости и числа госпитализаций из-за COVID-19 в Подмосковье запрещено проведение массовых мероприятий до 15 июля.

Согласно информации на официальном сайте МАКС, авиасалон собирает более 140 тысяч специалистов, а также более 570 тысяч участников и гостей.

В марте организаторы сообщили, что на МАКС-2021 собираются компании 40 стран.

"Самое главное - МАКС состоится, это решение согласовано. Значит, мы должны провести это мероприятие на неизменно высоком уровне, как это было всегда", - заявил тогда глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, которого процитировали в пресс-службе АО "Авиасалон".

"МАКС обещает стать самым значимым событием аэрокосмической отрасли в выставочном календаре 2021 года. Отчасти это связано с тем, что конкуренты сходят с дистанции", - считают организаторы.