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Известия.ru

Экс-глава Пентагона оценил возможности санкционного давления на Россию

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Вашингтон ввел так много антироссийских санкций, что практически полностью лишился возможности оказывать давление на Москву таким методом, заявил во вторник, 22 июня, бывший глава Пентагона и экс-директор ЦРУ Роберт Гейтс, выступая на виртуальном мероприятии, организованном институтом Рональда Рейгана.

«Я лично считаю, что мы вроде бы исчерпали широкие санкции против России. Мы ввели так много санкций против России. Я имею в виду, мало осталось таких, которые мы еще не ввели и которые имели бы значение», — отметил он на встрече, которая транслировалась на Youtube-канале института.

Гейтс добавил, что «многие из этих санкций в итоге затрагивают обычных россиян».

Он рассказал, что США следует в ответ на кибератаки, якобы осуществляемые находящимися в России хакерами, принимать меры в отношении официальных лиц страны.

«Я думаю, если эти атаки продолжатся, нам нужно проявить творческий подход и не только действовать против хакеров, создавая серьезные трудности для них, но и, возможно, рассмотреть меры, которые мы можем принять против лиц в окружении [президента России Владимира] Путина», — уверен экс-глава Пентагона и ЦРУ.

Он выразил мнение, что «придумать что-либо подобное не находится за гранью человеческих возможностей».

Ранее в тот же день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о намерениях Вашингтона отвечать на кибератаки против американской инфраструктуры, которые будут исходить из России. По ее словам, соответствующий сигнал был направлен российской стороне во время президентского саммита в Женеве 16 июня.

На вопрос журналистов, почему делегация США не передала собеседникам список российских объектов, которые могут быть затронуты в случае нанесения ущерба американской инфраструктуре, Псаки ответила, что Вашингтон «не анонсирует меры».

На пресс-конференции по итогам встречи в Женеве Джо Байден рассказал, что передал своему российскому коллеге Владимиру Путину перечень из 16 секторов инфраструктурных объектов, атаки на которые должны пресекаться самым жестким образом.

17 июня стало известно, что американский лидер на встрече с Путиным предупредил об имеющихся у Вашингтона средствах для осуществления ответных кибератак на хакеров.


Американские СМИ в мае сообщали о возможной связи хакеров, атаковавших Colonial Pipeline, с Россией. При этом Белый дом не подтвердил эту информацию. Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер подчеркнула, что нападение осуществила группа хакеров, а не какое-то государство.

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