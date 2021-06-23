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Интерфакс-АВН

"Севмаш" модернизировал индийские верфи для ремонта авианосца "Викрамадитья" - отчет

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Авианосец "Викрамадитья"
Авианосец "Викрамадитья".
Источник изображения: INDIAN PRESS INFORMATION BUREAU/EPA/ТАСС

Москва. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Специалисты "Севмаша" завершили модернизацию индийских верфей для ремонта и техобслуживания авианосца "Викрамадитья", говорится в годовом отчете предприятия за 2020 год.

"Выполнены все необходимые работы по дооборудованию судоверфей инозаказчика цехами ремонта систем вооружения для обеспечения ремонта и технического обслуживания систем вооружения корабля проекта 11430 и пр." - говорится в документе.

В отчете также отмечается, что "Севмаш" в 2020 году были "выполнены все обусловленные договорами объемы работ по техническому содействию в эксплуатации оборудования и систем корабля проекта 11430, поставке запасных частей, инструментов и принадлежностей".

В январе глава предприятия Михаил Будниченко сообщил, что "Севмаш" выполняет "контракты по сервисному обслуживанию авианосца "Викрамадитья".

В июле 2019 года глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что на 2020 год был запланирован плановый ремонт авианосца и модернизации его отдельных систем и комплексов.

"Викрамадитья" является единственным авианосцем в составе индийских ВМС и флагманом флота. Авианосец построен на основе тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Горшков" путём глубокой модернизации. Его перестройку осуществило Северное машиностроительное предприятие в Северодвинске. 16 ноября 2013 года корабль был передан ВМС Индии.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Компании
РОЭ
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Михеев Александр
Проекты
1143 Кречет
2020-й год
22350
Авианосец
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