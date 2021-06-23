Войти
Интерфакс-АВН

Атомную глубоководную станцию "Лошарик" планируется модернизировать - разработчик

409
0
0
Ангары на базе в Североморске могут скрывать АС-31 "Лошарик" и К-329 "Белгород"
Ангары на базе в Североморске могут скрывать АС-31 "Лошарик" и К-329 "Белгород".
Источник изображения: Изображение: Barents Observer

При пожаре на станции в 2019 году погибли 14 подводников

Москва. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Конструкторское бюро "Малахит" разработало технические проект модернизации атомной глубоководной станции проекта №10831 "Лошарик", говорится в годовом отчете предприятия за 2020 год.

"В крайне сжатые сроки выполнен технический проект модернизации заказа зав. №210", - говорится в документе.

В отчете "Малахита" за 2017 год указывалось, что заказ №210 относится к проекту атомных глубоководных станций №10831. В том году станция прошла модернизацию - на ней были обновлены средства электроэнергетической системы и радиоэлектронного вооружения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
2020-й год
Похожие новости
08.02.2021
"Убийцы авианосцев": в России запустили ракеты Х-32 с Ту-22М3
12.04.2019
Как наш "Обама" защищает Сирию
28.07.2017
Минобороны РФ до конца года получит первые пять двигателей для модернизированных ракетоносцев Ту-160М2
14.04.2017
Индийский С-400 это "чрезвычайно мощное и длинное копье"
17.06.2016
Самый мощный в мире атомный ледокол спущен на воду в Санкт-Петербурге
21.11.2014
На Сахалине Дальспецстрой возведет военные городки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.06 15:38
  • 1
Байден подал хороший пример другим противникам России
  • 23.06 14:44
  • 131
Есть ли будущее у танков?
  • 23.06 14:12
  • 7
Авиаполк ЦВО получит восемь модернизированных бомбардировщиков Су-34М
  • 23.06 13:26
  • 2212
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.06 13:19
  • 9
Американские ВВС хотят получить две версии истребителя шестого поколения — «ближнюю» и «дальнюю»
  • 23.06 12:48
  • 1
СМИ: в космос вывели первый спутник, созданный специалистами с Маврикия
  • 23.06 12:46
  • 1
Экипаж китайской орбитальной станции планирует совершить два выхода в открытый космос
  • 23.06 07:59
  • 13
На своем горбу: спецназ получит устройство для переноски 100 кг груза
  • 23.06 06:50
  • 2
США начали размещать оружие на базе ПРО в Польше
  • 23.06 04:36
  • 22
The Spectator (Великобритания): секретное оружие Путина? F-35
  • 23.06 00:47
  • 2
Северный морской щит: завершается строительство арктический «зенитной крепости»
  • 23.06 00:35
  • 2
Убийца "невидимки": как работает комплекс ПВО С-125
  • 22.06 22:49
  • 24
«Самый крутой» самолет в мире назвали неуязвимым для российских С-500
  • 22.06 22:11
  • 2
Новый амфибийный UGV от «Райнметалл»
  • 22.06 19:31
  • 30
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна