Атомную глубоководную станцию "Лошарик" планируется модернизировать - разработчик

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Москва. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Конструкторское бюро "Малахит" разработало технические проект модернизации атомной глубоководной станции проекта №10831 "Лошарик", говорится в годовом отчете предприятия за 2020 год.

"В крайне сжатые сроки выполнен технический проект модернизации заказа зав. №210", - говорится в документе.

В отчете "Малахита" за 2017 год указывалось, что заказ №210 относится к проекту атомных глубоководных станций №10831. В том году станция прошла модернизацию - на ней были обновлены средства электроэнергетической системы и радиоэлектронного вооружения.