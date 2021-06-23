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Интерфакс-АВН

Возвращение США в СВПД облегчит дипломатическое давление на Иран по другим проблемам - госдеп

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Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

Вашингтон. 22 июня. ИНТЕРФАКС - США заинтересованы в возвращении всех сторон к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), это не только позволит предотвратить создание Ираном ядерного оружия, но и даст возможность давления на Тегеран по другим вопросам, заявил представитель госдепа Нед Прайс.

"Я бы сказал, что для нас возвращение к СВПД, возвращение к взаимному соблюдению СВПД необходимо, но этого недостаточно. И этого недостаточно именно потому, что у нас есть и другие области, вызывающие глубокую озабоченность", - сказал он на брифинге в ведомстве.

Прайс пояснил, что в случае возвращения США и Ирана к соблюдению условий ядерной сделки "мы будем в более сильной позиции, чтобы с помощью дипломатии взять на себя работу в этих областях". К ним он отнес иранскую программу баллистических ракет, поддержку Тегераном террористических группировок, соблюдение прав человека.

Прайс добавил, что эти проблемы Вашингтон намерен решать, "работая, что важно, с нашими союзниками и партнерами по группе 5+1, а также с нашими региональными партнерами". "Опять же с позиции силы", - добавил он.

Представитель госдепа подчеркнул: "Если мы сможем вернуть ядерную программу Ирана в рамки (СВПД - ИФ), если мы сможем обеспечить, чтобы она вновь подверглась самому строгому режиму проверки, (...) мы сможем более эффективно решать проблемы в этих областях".

"Как я уже говорил, седьмой раунд переговоров - непрямые переговоры с иранцами, которые, как мы ожидаем, состоятся в ближайшие дни в Вене. И мы будем продолжать участвовать в этом процессе", - сказал Прайс.

Дипломат повторил, что в интересах США "добиться взаимного возвращения к соблюдению СВПД" и "предотвратить получение Ираном ядерного оружия". По его словам, это остается неизменной политикой США и не зависит от итогов состоявшихся в Иране президентских выборов, которые он назвал несвободными.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил ранее о завершении шестого раунда переговоров по возрождению иранской ядерной сделки, отметив, что следующая встреча комиссии вполне может стать финальной.

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