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Военно-промышленный курьер

Холдингу «Социум» – 33 года

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Источник изображения: vpk-news.ru

Старейшина российского бизнеса в полном порядке

Как небольшой кооператив за три с лишним десятилетия разросся до крупной группы компаний со своей удивительной философией. 

Пришел из 80-х, продолжает в 20-х

10 июня российский холдинг «Социум» отпраздновал свое 33-летие. И есть в этой годовщине уникальная черта. Знающие историю люди могут подсчитать, что частных предприятий – изначально частных, а не преобразившихся государственных – старше «Социума» в России попросту не может существовать, ибо он был зарегистрирован сразу же после вступления в силу закона «О кооперации в СССР» в 1988 году.

Один из сотрудников, поздравляя родную организацию, хорошо написал об этом: «Социум» уникален. Думаю, в России не так много компаний, которым 33. Представляете, сколько всего поменялось вокруг за это время! Разные люди были у власти, страна стала совершенно другой – СССР превратился в Российскую Федерацию. Сколько трудностей было пережито! «Социум» – свидетель всех этих событий и непосредственный участник, ведь трудности переходных периодов, прежде всего, затрагивают бизнес.

Вторая половина восьмидесятых. Время перелома. Время надежд и страха перед будущим. Пойти тогда в бизнес означало быть молодым, смелым, верящим в себя – все это в полной мере относилось и к Игорю Ашурбейли. Как только перед предпринимателями, которых тогда называли кооператорами, включили зеленый свет, он первым стартовал со светофора и зарегистрировал «Кооперативное координационно-производственное объединение "Социум». Чем занимались его сотрудники? Писали программы для компьютеров, обучали компьютерной грамотности, консультировали по вопросам, связанным с новым предпринимательством. Выбирая направление своей работы, 25-летний аспирант-системотехник Ашурбейли определенно заглянул в будущее.

“С 2011 года «Социум» потратил на благотворительность более миллиарда рублей; в одном только 2020 году – 113 млн рублей. Деньги направляются в религиозные организации, благотворительные фонды, образовательные структуры, культурные и спортивные проекты”


Долгая командировка на защиту родины

Но путь к этому будущему был нелегким. Сначала переезд в Москву в 1990-м году, и вся эпопея так называемых «лихих 90-х». Потом, в 1994 году, холдинг потерял заметную часть внимания своего основателя и вдохновителя – оценив управленческие данные Игоря Ашурбейли, ему сделали предложение стать заместителем генерального директора научно-производственного объединения «Алмаз».

Ашурбейли оказался востребован в компании – мировом лидере разработки и производства средств противоракетной и противокосмической обороны в тяжелый кризисный период ее деятельности. Создал модификации С-300, стоящие на вооружении многих стран и поныне, лично руководил разработкой и внедрением С-400, завершил техническое проектирование С-500 и многих других. Основные силы основателя уходили на это – но «Социум», первая любовь, не исчезал из его жизни.

На VII Конференции руководящего состава группы компаний «Социум», прошедшей в день 33-летия холдинга в 2021 году, были в числе прочих озвучены следующие цифры.

- На предприятиях холдинга работают 7819 человек, из них 44% – ветераны, трудящиеся в «Социуме» по 10 и более лет.

- Парк технологического оборудования достиг 11 тыс. единиц.

- Выручка холдинга за пандемийный, кризисный 2020 год составила 17,9 млрд рублей.

- Российские бюджеты разных уровней получили 3,7 млрд рублей налогов – больше годового бюджета иных российских городов.

Это больше, чем бизнес – это социум

В информационных материалах «Социум» называют «крупным многопрофильным холдингом», но это не совсем верно. Многопрофильный – это когда акционеры берутся за все проекты, которые приносят деньги. «Социум» же выстраивается по совершенно иному принципу: Ашурбейли поставил перед собой цель создать ни много ни мало цивилизацию в миниатюре, девиз его группы компаний – «Большое в малом, малое в большом», и в этом девизе есть глубокий смысл.

Выстраивая свой холдинг, Игорь Ашурбейли фактически выстраивает общество, социум таким, каким хотел бы его видеть. Всё необходимое – и ничего, кроме необходимого. Человеку нужно жилье – соответствующие структуры есть в «Социуме». Нужна защита – пожалуйста, предприятия оборонно-промышленного комплекса плюс охранные компании. Нужно питание – добро пожаловать на благодатную нижегородскую землю. Нужно тепло – энергетики позаботятся.

Нужно передвигаться – довезут что надо и куда надо. Нужно лечение – в «Социуме» изготавливают медицинское оборудование. Нужна связь – широкий спектр IT-технологий поможет решить любые проблемы. Нужен полноценный отдых – есть пансионат. Нужно питать душу – «Социум» активно поддерживает храмы.

Совершенно верно сказал один из сотрудников: «"Социум" – как одна большая семья с родственными связями в разных уголках страны».

На благо родины и ближних

С 2011 года «Социум» потратил на благотворительность более миллиарда рублей; в одном только 2020 году – 113 млн рублей. Деньги направляются в религиозные организации, благотворительные фонды, образовательные структуры, культурные и спортивные проекты.

На средства Игоря Ашурбейли практически с нуля построены два храма – в селе Хирино Нижегородской области - родине его предков по линии матери, и в Москве. Много энергии отдает Игорь Рауфович работе на посту председателя Совета Императорского православного палестинского общества в Израиле, где команда под его руководством активно развивает Сергиевское подворье в Иерусалиме как уголок российского присутствия на Святой земле и трудится над возвращением в состав России Александровского подворья и других объектов.

33 года – число для русской цивилизации особенное, момент поворота: в этом возрасте закончил свою земную деятельность Иисус и начал Илья Муромец. Время смотреть на уже сделанное и время готовиться к новым свершениям. Как говорит еще один сотрудник «Социума»: «Мне 33 года. Могу с уверенностью заявить: это самый счастливый возраст и для человека, и для предприятия, ведь энергия молодости и энтузиазм ещё не иссякли, но неуверенности, неопытности, наивности и страхов перед будущим уже нет».

Холдинг пережил кризисные 1991-й, 1998-й, 2009-й, 2020-й. Справится он и с новыми вызовами. Потому что «Социум» – это человечество в миниатюре, а человечество всегда побеждает.

Газета "Военно-промышленный курьер",

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С-300
С-400 Триумф
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