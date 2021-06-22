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Интерфакс-АВН

Корабли ВМФ России прибыли в Петербург для участия в Международном военно-морском салоне

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МРК «Одинцово»
МРК «Одинцово».
Источник изображения: odintsovo.info

Москва. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Принимающие участие в X Международном военно-морском салоне (МВМС-2021) корабли ВМФ ошвартовались у причалов Пассажирского порта Санкт-Петербурга, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Сегодня свои места в соответствии с демонстрационным разделом программы у причалов Пассажирского порта заняли фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Гремящий", а также малые ракетные корабли "Зеленый Дол" и "Одинцово", - говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов на совещании о подготовке к участию в МВМС-2021 поставил задачу выполнить все необходимые требования, предъявляемые к временной стоянке кораблей в Пассажирском порту, в том числе обеспечение их всеми видами запасов и приведение внешнего вида кораблей в порядок после перехода из мест базирования.

"Приказом Главкома определена рабочая группа, которая будет координировать демонстрационную часть салона в Пассажирском порту. Группа состоит из офицеров Главного командования Военно-Морского Флота и Ленинградской военно-морской базы", - добавили в ведомстве.

МВМС с 2003 года проводился на территории выставочного комплекса "Ленэкспо". Постановлением правительства Санкт-Петербурга в ноябре 2019 года утвержден проект планировки территории, включающей "Ленэкспо", для возведения объектов капитального строительства.

Изменение вида разрешенного использования земельного участка исключает возможность проведения МВМС-2021 в павильонах "Ленэкспо"

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