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Техкульт

В Норвегии разработали плавучий генератор, способный обеспечить электричеством 80 тыс. домов

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Windcatcher

Норвежская компания Windcatching Systems (WCS) совместно с нефтегазовой компанией Aibel разработала уникальную ветроулавливающую систему. Она представляет собой гигантскую решетку высотой 325 метров со множеством небольших ветряных турбин (около 120), расположенных в шахматном порядке. Подобно обычным наземным ветрогенераторам, Windcatcher крепится к морскому дну металлическими сваями.

По количеству вырабатываемой электроэнергии она вполне соизмерима с несколькими ветрогенераторами типа Vestas V236 мощностью 15 МВт, рассчитанных на скорость ветра до 43 км/ч. Одна установка WCS способна превзойти на 500 % годовую выработку энергии обычными оффшорными электростанциями и обеспечить светом до 80 тысяч домов.

Windcatcher

По словам разработчиков, такие установки достаточно легко собирать и обслуживать. В частности, сборку можно производить на палубе специального судна без кранов, а решетчатая конструкция легко доступна для обслуживания. К тому же срок ее службы – 50 лет, что на 20 лет больше обычных ветряков. Пока расчетная стоимость энергии WCS несколько выше, чем у наземных ветрогенераторов и солнечных батарей, однако по сравнению с другими морскими генераторами – наоборот, несколько дешевле. По мере масштабирования, очевидно, эта стоимость будет снижаться. В компании сообщают, что тестирование пилотной установки продлится до конца 2022 года, и в случае успешного завершения серийный выпуск таких систем может начаться уже в 2023-24 годах.

Windcatcher

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Норвегия
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