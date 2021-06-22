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Интерфакс-АВН

Портфель заказов "Рособоронэкспорта" на военно-морскую технику и средства охраны береговой зоны составляет около $5,5 млрд - глава компании

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Модель корвета УРО "Каракурт-Э" с комплексом "Панцирь-МЕ"
Модель корвета УРО "Каракурт-Э" с комплексом "Панцирь-МЕ".
Источник изображения: © Николай Новичков/ТАСС

Москва. 21 июня. ИНТЕРФАКС - "Рособоронэкспорт" имеет действующие контракты с инозаказчиками на поставку военно-морской техники и средств охраны береговой зоны на общую сумму $5 млрд, сообщил глава компании Александр Михеев.

"Сегодня портфель заказов компании в этом сегменте составляет около 5,5 млрд долл. Он включает в себя контракты на поставку и совместное строительство кораблей и подводных лодок, поставку различного вооружения для них, средств берегового обеспечения, а также инфраструктурные проекты", - цитирует Михеева пресс-служба компании в понедельник.

В пресс-службе заявили, что "Рособоронэкспорт" пригласил на Международный военно-морской салон делегации более чем из 70 стран

"Компания представляет на своем стенде модели наиболее востребованных образцов военно-морской техники. Например, сегодня Рособоронэкспорт прорабатывает поставку кораблей "Каракурт-Э" в шесть стран мира, а береговым комплексом "Рубеж-МЭ" предметно интересуются восемь наших иностранных заказчиков. Также мы вместе с предприятиями-производителями готовы детально презентовать партнерам натурные образцы военно-морской техники", - сообщил Михеев.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
22800 МРК
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