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ТАСС

Портфель заказов "Рособоронэкспорта" на морскую технику достиг $5,5 млрд

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Александр Михеев
Александр Михеев.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Глава компании Александр Михеев сообщил, что сегмент морских вооружений включает в себя контракты на поставку и совместное строительство кораблей и подводных лодок, поставку различного оружия для них, средств берегового обеспечения, а также инфраструктурные проекты

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Портфель заказов "Рособоронэкспорта" (входит в госкорпорацию "Ростех") на военно-морскую технику составляет $5,5 млрд. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе компании.

"Рособоронэкспорт" пригласил на Международный военно-морской салон (МВМС-2021) делегации более чем из 70 стран, и мы ожидаем серьезного стимула к развитию сотрудничества с партнерами по военно-морской тематике. Сегодня портфель заказов компании в этом сегменте составляет около $5,5 млрд," - процитировали в пресс-службе генерального директора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева.

По его словам, сегмент морских вооружений включает в себя контракты на поставку и совместное строительство кораблей и подводных лодок, поставку различного оружия для них, средств берегового обеспечения, а также инфраструктурные проекты.

Как сообщили в компании, экспозиция "Рособоронэкспорта" на МВМС-2021 отражает основные потребности современного рынка, ориентируя потенциальных заказчиков на приобретение наиболее востребованной продукции. "На стенде компании разместятся модели большой дизель-электрической подводной лодки проекта 636, малого сторожевого корабля проекта 20382 "Тигр", дизель-электрической подводной лодки проекта 677Э "Амур 1650", малого ракетного корабля проекта 22800Э "Каракурт-Э" и берегового ракетного комплекса тактического назначения "Рубеж-МЭ", - проинформировали в компании.

Как сообщил Михеев, интерес к российской военно-морской технике на мировом рынке остается высоким. "Например, сегодня "Рособоронэкспорт" прорабатывает поставку кораблей "Каракурт-Э" в шесть стран мира, а береговым комплексом "Рубеж-МЭ" предметно интересуются восемь наших иностранных заказчиков", - сообщил Михеев.

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Страны
Россия
Продукция
Амур-1650
Компании
Ростех
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
20382 Тигр
22800 МРК
636.3
677 Лада
877 Палтус
Выставки
МВМС
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