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Naked Science

В России разработали аппарат, который сможет собирать космические объекты и доставлять их на Землю

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Источник изображения: naked-science.ru

Российские специалисты разработали космический аппарат для сбора наноразмерных объектов, находящихся в окрестностях точек Лагранжа.

Устройство создали специалисты Рязанского государственного радиотехнического университета. Оно представляет собой малоразмерный исследовательский бинарный космический аппарат, который будет искать внеземные объекты.

Местом его работы должны стать космические пылевые структуры, расположенные в окрестностях точек Лагранжа. Разработку оборудуют лентой, имеющей солнечные батареи и микроконтейнеры. Вверху и внизу установят высоковольтные шины, создающие электрическое поле и притягивающие нанообъекты.

Когда сборку материалов завершат, солнечную батарею свернут, а сами объекты отправят на Землю для изучения. Герметичность микроконтейнеров обеспечивает запайка специальными пленками: это должно исключить попадание туда земных частиц.

Рязанский государственный радиотехнический университет

Источник изображения: wikipedia

Самым амбициозным российским проектом, направленным на изучение внеземных объектов, можно считать лунную станцию, которую страна хочет создать вместе с Китаем в 2026-2035 годах.

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Страны
Китай
Россия
Проекты
Луна
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