Anadolu (Турция): министр иностранных дел Украины Кулеба призвал НАТО предоставить список реформ, необходимых для членства в альянсе

Глава МИД Украины, находясь в Анталье, сделал ряд заявлений, начиная от встречи Путина и Байдена и заканчивая членством в НАТО. Несмотря на то, что дипломат не сомневается, что Украине в НАТО быть, однако инструкций со стороны альянса пока нет. Также Кулеба коснулся темы сдерживания России. Чем украинцы собираются пугать Москву — в материале «Анадолу».

Министр иностранных дел Украины Кулеба напомнил, что НАТО на последнем состоявшемся саммите заявила, что Украина станет членом альянса, и сказал: "Итак, мой вопрос к НАТО: сколько именно реформ вы хотите? Дайте нам четкий список".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с журналистами на полях Дипломатического форума в Анталье сделал заявления по многим вопросам, начиная от встречи президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным и заканчивая присоединением Украины к НАТО и отношениями его страны с Турцией в торговой и военной сферах.

Президент США Байден перед своей встречей с российским лидером Путиным 16 июня в Швейцарии провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и заверил, что он будет следовать правилу "никаких сделок по Украине без согласия Украины", сообщил Кулеба. По его словам, данное правило давно существует между администрациями Киева и Вашингтона.

Глава внешнеполитического ведомства рассказал, что США проинформировали украинскую сторону о содержании переговоров Байден - Путин, и отметил: "Мы довольны уровнем прозрачности и доверия, который существует между нами и США".

Кулеба отметил, что по итогам переговоров можно сделать вывод о том, что уровень доверия между Байденом и Путиным очень низкий. "У нас нет сомнений в том, что США будут поддерживать Украину и не будут заключать никаких сделок с Россией за нашей спиной", - добавил министр.

"НАТО должна предоставить Украине список необходимых для членства в альянсе реформ"

А по поводу саммитов НАТО и G7, состоявшихся на прошлой неделе, Кулеба подчеркнул, что на каждом из этих саммитов использовался язык, выражающий политические обязательства.

"Поэтому данный язык соответствует нашим ожиданиям, когда мы определяем реальную роль, а реальная роль - это поддержка борьбы Украины за свой суверенитет и территориальную целостность, а также признание деструктивной роли России на континенте", - сказал Кулеба. Министр напомнил, что на последнем саммите НАТО в Брюсселе альянс в очередной раз подтвердил свое политическое обязательство, данное в 2008 году, и заявил, что Украина станет членом альянса.

"Честно говоря, нас не особо беспокоит вопрос о том, как мы попадем в НАТО, до тех пор пока мы знаем, что есть политическая воля принять нас туда и четкие сроки для достижения этой цели", - прокомментировал глава ведомства.

Относительно того, что необходимо сделать в процессе вступления в НАТО, Кулеба сказал: "Итак, мой вопрос к НАТО: сколько именно реформ вы хотите? Дайте нам четкий список".

Кулеба обратил внимание на тот факт, что Украина не получила от НАТО ни единого намека на сроки этого процесса, несмотря на то, что Байден во многих своих выступлениях подчеркивал, что Украина будет принята в НАТО.

"Турецкие ударные БПЛА очень хороши"

Коснувшись приобретения Украиной ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) у Турции, Кулеба сказал: "Турецкие ударные БПЛА очень хороши. Турция не прогнулась под давлением России. Турция - страна, которая уважает себя и которую уважают другие страны. Мы заключили соглашение, которое благоприятно для обеих сторон".

Кулеба отметил, что здесь предполагается сделать две вещи: оснастить турецкие ударные БПЛА украинскими двигателями и локализовать производство дронов на Украине. И Украина работает с турецкой стороной по этим направлениям.

При ответе на вопрос о том, будут ли турецкие ударные БПЛА применяться на Донбассе, Кулеба заметил: "Ударные БПЛА необходимы для сдерживания России. Чтобы Россия дважды подумала, прежде чем планировать любую эскалацию или крупномасштабную атаку на Украину. Это касается не только дронов, но и любого другого вооружения, которое Украина закупает. Но, конечно, если Россия вступит в крупномасштабный военный конфликт с нами или нападет на нас, тогда мы будем использовать беспилотники в любой части Украины, чтобы защитить себя".

"Крымская платформа - политическое оружие самозащиты для Украины"

Глава украинского МИД упомянул также о Крымской платформе, саммит по которой состоится 23 августа в столице Украины, Киеве. По его выражению, эта платформа является политическим оружием Украины для защиты своей территориальной целостности и восстановления своих границ в Крыму.

Турция была одной из первых стран, выразивших поддержку Крымской платформе, и у нее очень тесные отношения с Украиной, констатировал Кулеба. Две страны делают вместе очень многое, и любая новая инициатива, в зависимости от того, кто выступит с этой идеей, будет немедленно поддержана другой страной, подчеркнул министр.

Кулеба обратил внимание на тот факт, что Россия пытается дискредитировать Крымскую платформу, не допустить участия стран в этой платформе, и добавил: "На данный момент мы получили много подтверждений об участии в саммите на уровне глав государств, правительств и министров иностранных дел, что очень хорошо. Мы ожидаем еще больше".

"Мы в одном шаге от соглашения о свободной торговле"

Говоря о важности соглашения о свободной торговле между Турцией и Украиной, Кулеба отметил, что две страны находятся в одном шаге от завершения переговоров по данному соглашению, однако Украина не может поступаться своими интересами, и стороны пытаются найти баланс.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что для этого необходимы обсуждения специалистов от обеих сторон, и две страны демонстрируют политическую волю к достижению согласия.

"С Дипломатическим форумом в Анталье вернулась дипломатия"

Кулеба отметил, что Дипломатический форум в Анталье позволил ему, наконец, почувствовать себя дипломатом после эпидемии коронавируса нового типа (covid-19), и добавил: "С начала пандемии нет ни одного форума такого рода, где можно было бы провести тысячи двусторонних встреч, пообщаться с коллегами, послушать интересные дискуссии и поучаствовать в них. Таким образом, этот форум символизирует возвращение дипломатии после пандемии".

Фуат Кабакчи (Fuat Kabakcı)