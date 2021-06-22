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Интерфакс-АВН

"ВПК" завершает работы по созданию опытного образца снегоболотохода ВПК-МТ-ЛБу

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Александр Красовицкий
Александр Красовицкий.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 21 июня. ИНТЕРФАКС - "Военно-промышленная компания" завершает сборку опытного образца нового снегоболотохода в рамках программы модернизации гусеничных тягачей МТ-ЛБ и МТ-ЛБу, сообщил "Интерфаксу" в понедельник генеральный директор компании Александр Красовицкий.

"В ближайшее время мы проведём заводские испытания снегоболотохода. По оценкам специалистов, характеристики машины будут несколько выше, чем первоначально закладывались в проекте и значительно выше, чем у оригинального транспортера-тягача", - сказал Красовицкий.

Он отметил, что "благодаря увеличению опорной поверхности повысится проходимость машины, грузоподъёмность".

"Окончательные их показатели мы объявим на презентации снегоболотохода на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021", где будет демонстрироваться новая машина",- сообщил Красовицкий.

По его словам, в основу программы заложена идея внедрения современных компонентов и систем российского производства, выпускаемых предприятиями ООО "ВПК" и ее стратегическими партнёрами.

Идея модернизации транспортеров-тягачей типа МТ-ЛБ и МТ-ЛБу не нова. Однако, отметил Красовицкий, "конструкторы ООО "ВПК", имея серьезные инжиниринговые компетенции в области создания гусеничных снегоболотоходов, подошли к проблеме модернизации транспортеров тягачей более радикально, значительно повышая на выходе их характеристики".

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Страны
Россия
Продукция
МТ-ЛБ
Компании
ВПК ООО
Проекты
АРМИ-20XX
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