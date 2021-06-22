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РИА Новости

Набор в суворовские и нахимовские училища Минобороны пройдет дистанционно из-за коронавируса

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Кадеты на торжественном мероприятии по случаю Дня знаний в Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища
Кадеты на торжественном мероприятии по случаю Дня знаний в Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Ильяшенко

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Набор в суворовские, нахимовские и президентские кадетские училища Минобороны РФ пройдет дистанционно из-за пандемии, сообщили в понедельник журналистам в военном ведомстве.

"В этом году кандидаты на поступление в нахимовские, суворовские и кадетские училища из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, будут проходить вступительные испытания дистанционно. Будущие воспитанники довузовских образовательных организаций Минобороны России пройдут вступительные испытания с 1 по 15 июля", - сказали в министерстве.

В военном ведомстве отметили, что в этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и просьбами родителей были продлены сроки предоставления документов до 10 июня.

"Вступительные испытания по русскому и иностранному языку, математике, а также определение психологической готовности к обучению пройдёт в училищах в форме собеседования по видеосвязи", - отметили в военном ведомстве.

Оценка по физической подготовке будет выставлена на основании полученной школьником в предыдущей учебной организации.

По информации Минобороны, всего в этом году допущено к сдаче вступительных испытаний около 8 тысяч кандидатов.

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