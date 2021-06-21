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Интерфакс-АВН

Лидер Мьянмы направляется в Россию - СМИ

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Сергей Шойгу и Минг Аунг Хлайн
Сергей Шойгу и главнокомандующий ВС Мьянмы Минг Аунг Хлайн.
Источник изображения: vpk-news.ru

Гонконг. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Лидер пребывающих у власти в Мьянме военных Мин Аунг Хлайн отправился в РФ, сообщает в воскресенье китайский телеканала CGTN со ссылкой на бирманские СМИ.

Предполагается, что он примет участие в Московской конференции по международной безопасности.

1 февраля в Мьянме произошел военный переворот. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн сосредоточил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власти.

17 июня Минобороны РФ сообщило, что министры обороны из 31 страны планируют прилететь в Москву для участия конференции по международной безопасности, которую 22-24 июня проводит российское военное ведомство.

"В этом году зарегистрировано около 600 участников из более 100 стран мира. Свою готовность прибыть на форум подтвердили министры обороны 45 государств (включая 14 в режиме видеоконференцсвязи), а также руководители различных международных организаций, представители экспертного сообщества и академических кругов", - говорилось в сообщении на сайте Минобороны РФ.

Официальное открытие конференции состоится 23 июня. "В программу форума включено проведение пленарных заседаний, дискуссий и круглых столов, на которых будут обсуждаться проблемы, имеющие наибольшее значение при формировании взглядов на глобальную и региональную безопасность", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что центральными темами обсуждения станут современные угрозы и вызовы безопасности в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке, контроль над вооружениями, кибербезопасность, противодействие коронавирусу, военное и военно-техническое сотрудничество, транспарентность военной деятельности.

Конференция по вопросам безопасности проводится в Москве под эгидой Минобороны РФ с 2012 года. В 2020 году конференцию решили не проводить из-за коронавируса.

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