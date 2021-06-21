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Авиация России

МС-21-200 или МС-21-400 — куда идти дальше, покажет время

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Среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
Среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Запуск проекта самолёта МС-21-400 в разработку будет зависеть от спроса после начала эксплуатации в авиакомпаниях самолёта МС-21-300/310. Об этом журналистам сообщил генеральный директор корпорации «Иркут» Равиль Хакимов.

«Как только мы сертифицируем и начнем производить этот самолёт, скорее всего мы запустим МС-21-400», - сказал он.

На данный момент сертификацию проходит базовая версия самолёта - МС-21-300/310. Версия самолёта с российским двигателем ПД-14 (индекс 310) проходит заводские доводочные испытания. В ближайшее время самолёт выполнит перелёт в Жуковский, с остановкой в Ульяновске для окраски.

«На МС-21-200 и МС-21-400 разработана конструкторская документация. Как только версия МС-21-300 начнёт летать в авиакомпаниях, в зависимости от спроса мы с большой долей вероятности возьмёмся прежде всего за проект МС-21-400, то есть это среднемагистральный самолёт, который сможет перевозить до 260 пассажиров. И в зависимости от спроса будем смотреть, как запускать МС-21-200», - сказал гендиректор «Иркута». Он пояснил, что это произойдёт не ранее 2024-2025 годов.

В рамках программы «Самолёт 2020» Объединённая авиастроительная корпорация рассматривает возможность разработки перспективных модификаций лайнера МС-21 на период до 2035 года. В-первую очередь, возможна модернизация МС-21 по части оптимизации удельного расхода топлива и улучшения аэродинамики лайнера.

Предварительно проработаны варианты нового узкофюзеляжного «однопроходного» самолёта МС-21-400, который потребует двигатели с тягой до 18 т - ПД-18. Также возможно создание самолётов семейства - МС-21-500, МС-21-600 с двигателями тягой 20-25 т и МС-21-700 с двигателями тягой 30 т.

Рассматривается и вариант «универсального» самолёта МС-21Х, который может позиционироваться на максимальную дальность полёта 9 000-10 000 километров. В таком варианте самолёт получается больше континентальным, но даже с учётом встречного ветра возможна его эксплуатация и на океанских трассах.

Стоимостная оценка проекта МС-21Х примерно в два раза дешевле создания двух самолётов: широкофюзеляжного дальнемагистрального и нового узкофюзеляжного МС-21-400. МС-21-400 выйдет за показатель взлётной массы 105 т., взлётная масса самолёта МС-21Х будет в районе 155 т.

Права на данный материал принадлежат Авиация России
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Страны
Россия
Продукция
ПД-14
Компании
ИРКУТ НПК
ОАК
Проекты
МС-21
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