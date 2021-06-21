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Интерфакс-АВН

В Вене завершили очередной раунд переговоров по СВПД, следующая встреча может стать финальной - постпред РФ

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Михаил Ульянов
Михаил Ульянов.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Берлин. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил о завершении шестого раунда переговоров по возрождению иранской ядерной сделки, отметив, что следующая встреча комиссии вполне может стать финальной.

"Совместная комиссия собралась сегодня, оценила значительный прогресс, достигнутый на переговорах в Вене, в том числе - в течение нынешнего шестого раунда, и решила сделать перерыв, чтобы дать участникам возможность проконсультироваться со своими столицами в рамках подготовки к тому, что должно стать заключительным раундом переговоров", - написал Ульянов на своей странице в Твиттере.

Ранее Ульянов заявлял, что достичь договоренностей по восстановлению СВПД до президентских выборов в Иране не удастся.

"На сегодняшний день совершенно очевидно, что до 18 июня, когда в Иране состоятся президентские выборы, достичь договоренностей в Вене не удастся. Переговоры продолжатся и после президентских выборов", - сказал Ульянов "Интерфаксу".

Соединенные Штаты же говорили о том, что продолжат переговоры с Ираном о возвращении к ядерной сделке от 2015 года при его новом руководстве.

"Мы продолжим обсуждение вместе с нашими союзниками и партнерами вопроса о взаимном возвращении к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)", - сказал представитель госдепа Нед Прайс, коснувшись итогов состоявшихся в пятницу в Иране президентских выборов, на которых победил председатель Верховного суда страны Ибрахим Раиси.

Раиси находится под американскими санкциями, в частности, за предполагаемое участие в 1980-х годах в преследовании и казнях политзаключённых. Политик в ходе предвыборной кампании обещал бороться против нищеты и коррупции, построить за четыре года 4 млн новых домов и построить "народное правительство ради сильного Ирана".

Раиси в прошлом жестко критиковал соглашение по иранскому атому, заключенное Ираном с "шестеркой" международных посредников. Однако теперь он, как и остальные кандидаты, выражает готовность выполнять параметры сделки, если в нее вернутся США.

По мнению ряда аналитиков, итоги выборов в Иране могут оказать негативное влияние на переговорный процесс и отсрочить достижение договоренности по восстановлению сделки.

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