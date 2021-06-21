"Рособоронэкспорт" объявил тендер на полеты аэростата со своей символикой в Крыму, над Байкалом и в Приэльбрусье

Москва. 20 июня. ИНТЕРФАКС - "Рособоронэкспорт" планирует потратить 3,6 млн рублей на полеты аэростата с юбилейной символикой компании, следует из тендера на сайте госзакупок.

Цена договора - 3 600 000. Срок его исполнения - 31.10.2021

"Оказание услуг по размещению символики, посвященной празднованию 20-летия АО "Рособоронэкспорт", на куполе аэростата во время полетов аэростата с предоставлением заказчику фотоотчета. Полеты проводятся в соответствии с утвержденным планом полетов", - говорится в материалах закупки.

По условиям тендера, в июне аэростат с символикой "Рособоронэкспорта" должен совершить полет в районе Белой Скалы в Крыму и над Мамаевым курганом в Волгограде, в августе - в Приэльбрусье, в октябре - в районе озера Байкал.

"План проведения полетов может быть скорректирован в зависимости от текущих климатических условий", - говорится в материалах тендера.

Из документа следует, что на противоположных сторонах купола теплового аэростата должно быть размещено два логотипа общества, посвященных 20-летию АО "Рособоронэкспорт". Размер логотипа должен составлять не менее 3 м в длину и 3 м в высоту, оболочка теплового аэростата должна иметь объем не менее 3950 куб.м.