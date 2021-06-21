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Интерфакс-АВН

Военный флот Украины провел в Черном море тактические учения с выполнением боевых упражнений

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Катера ВМС Украины
Катера ВМС Украины.
Источник изображения: © Фото : ВМС Украины

Киев. 20 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - В заранее определенных районах Черного моря Военно-морские силы (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) провели тактические учения корабельной десантной группы, к которым был привлечен дивизион надводных кораблей, подразделения морской пехоты, морская авиация и авиация воздушных сил.

Как сообщает пресс-служба ВМС ВСУ, обучение проводилось в несколько этапов. После приведения корабельной десантной группы в высшую степень боевой готовности, были осуществлены загрузка личного состава и техники, выход из пункта базирования, развертывание корабельной десантной группы в районы формирования десанта.

"Отработка организации противокатерной обороны украинскими военными осуществлялась с выполнением упражнений корабельной десантной группы на полигонах боевой подготовки", - говорится в сообщении, опубликованном в Фейсбуке.

Отмечается, что украинские моряки осуществляли тактическое маневрирование, передачу грузов на ходу, оказывали помощь аварийному кораблю с высадкой аварийно-спасательной группы, буксировали поврежденный корабль и тому подобное.

"Тактические эпизоды противокатерной обороны корабельной десантной группы на переходе морем мы осуществляли с фактическим выполнением боевых упражнений по морскому целям. К эпизоду приобщались боевые расчеты морской пехоты, которые показали высокую готовность и хороший огневой показатель", - рассказал командир флотилии капитан 1 ранга Юрий Федаш.

Он подчеркнул, что к освещению надводной обстановки и передаче информации на командный пункт корабельной десантной группы привлекались самолеты морской авиации.

"Также особенностями этих учений было то, что мы впервые использовали надувные мишени типа "Killer Tomatoes", которые используются в странах-членах НАТО", - добавил Федаш.

Отмечается, что к следующему тактическому эпизоду "Бой за высадку" приобщалась бомбоштурмовая авиация Воздушных сил, а также вертолеты огневой поддержки морской авиации.

Высадка морского десанта на необорудованное побережье была осуществлена морским и воздушным способами.

При привлечении корабельно-катерного состава корабельной десантной группы и боевых расчетов морской пехоты, которая выполняла боевые упражнения с коллективным оружием, украинские военные отработали тактический эпизод огневой поддержки войск действующих на приморском направлении

"Тактическое учение корабельной десантной группы было подготовительным. На нем отрабатывалась слаженность корабельно-катерного состава, а также командного пункта корабельной десантной группы. В целом экипажи показали хороший уровень боевой подготовки",. - отметил Федаш.

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Страны
Украина
Проекты
Военные учения
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