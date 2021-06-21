В РФ разработали космический аппарат для сбора внеземных объектов и их доставки на Землю

На нем находится лента с солнечными батареями и микроконтейнерами

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Космический аппарат, который сможет собирать наноразмерные объекты внеземного происхождения в окрестностях точек либрации (точка, в которой уравновешиваются силы притяжения Солнца и планеты) планет Солнечной системы, разработан в Рязанском государственном радиотехническом университете имени В. Ф. Уткина. Об этом говорится в материалах, распространенных Федеральным институтом промышленной собственности (имеются в распоряжении ТАСС).

"Изобретение относится к малоразмерным исследовательским бинарным космическим аппаратам (БКА), предназначенным для поиска и сбора наноразмерных объектов внеземного происхождения, скопившихся в космических пылевых структурах, расположенных в окрестностях точек либрации (точек Лагранжа)", - говорится в материалах.

Аппарат содержит ленту с установленными на ней солнечными батареями и микроконтейнерами. В ее верхней и нижней части находятся высоковольтные шины, которые создают электрическое поле (положительно и отрицательно заряженные), притягивая нанообъекты. Герметичность микроконтейнеров обеспечивается запайкой специальными пленками, что исключает попадание земных частиц. В момент герметизации срабатывает датчик штрих-кода, который записывает информацию о времени запайки для восстановления информации о местонахождении аппарата.

После сбора нанообъектов, солнечная батарея сворачивается. Затем ожидается их транспортировка на Землю для изучения с помощью флуоресцентных и электронных микроскопов.