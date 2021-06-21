Войти
Интерфакс-АВН

Минобороны РФ направило 1,5 тыс. военных на помощь пострадавшему от потопа населению Крыма

211
0
0
Военнослужащий на учениях ВДВ на полигоне Опук в Крыму
Военнослужащий на учениях ВДВ на полигоне Опук в Крыму.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба ВДВ/Игорь Руденко

Москва. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Черноморский флот России направил 1,5 тыс. военнослужащих для помощи населению Крыма, которое пострадало от наводнения, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"Минобороны России нарастило группировку, задействованную для оказания помощи жителям Республики Крым, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной продолжительными осадками. Для оказания помощи пострадавшим населенным пунктам группировка сил Черноморского флота усилена до 1,5 тыс. человек и свыше 120 единиц автомобильной и специальной техники", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны сообщили, что военнослужащие Черноморского флота осуществляют подвоз питьевой воды и продуктов первой необходимости, расчищают завалы, помогают в очистке домовладений, перевозке личных вещей жителей.

По данным Минобороны РФ, в составе мобильных отрядов, выполняющих задачи по ликвидации последствий наводнения, входят большегрузные автомобили повышенной проходимости, автомобильные цистерны для подвоза питьевой воды, инженерная техника.

"Мобильные отряды прибыли в города Ялта, Керчь и н.п. Олива и приступили к выполнению задач во взаимодействии с межведомственным оперативным штабом по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, созданного властями полуострова", - говорится в сообщении.

За помощью к военным обратилось руководство Крыма.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ЧФ
Похожие новости
19.08.2020
На юге России стартовали тыловые учения
19.11.2019
В Санкт-Петербурге проинспектировали строительство неатомных подлодок
25.03.2019
Масштабные армейские военные учения РФ проходят в Абхазии с участием ВВС и флота
23.09.2015
В Новороссийске прошла конференция, посвященная 20-летию создания НВМБ
25.09.2014
Путин увидел маневры глазами Шойгу
27.09.2010
Первые российские серийные экранопланы появятся после 2015 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.06 02:12
  • 6
Санкции США на поставки микроэлектроники коснулись десятков российских спутников - Рогозин
  • 21.06 01:37
  • 14
«Самый крутой» самолет в мире назвали неуязвимым для российских С-500
  • 21.06 01:18
  • 1
Армия США «ударила» по российской «Славе»
  • 21.06 01:09
  • 1
США против «Триумфа»: что грозит российской ЗРС С-400
  • 21.06 00:58
  • 5
США проигрывают России в гонке гиперзвукового вооружения
  • 20.06 23:43
  • 2
НАТО: Россия — официально враг, а Китай — «системная угроза» миру (Respekt, Чехия)
  • 20.06 21:15
  • 6
Основной этап реконструкции БАМа начнется в июле - Минобороны
  • 20.06 20:25
  • 89
Есть ли будущее у танков?
  • 20.06 20:09
  • 9
Истребитель Су-57 появится в двухместной версии
  • 20.06 20:02
  • 3
Разработка проекта самолета МС-21-400 может начаться в 2024 году
  • 20.06 19:59
  • 465
Претензии к администрации сайта
  • 20.06 19:34
  • 7
Китаю не хватает городов, чтобы называть эсминцы
  • 20.06 18:55
  • 4
Второй самолет Бе-200ПС для Морской авиации ВМФ России
  • 20.06 17:54
  • 41
ПТУР "Джавелин" будут не страшны для лучшенных Т-72 и Т-90 с КАЗ "Арена-Э"
  • 20.06 17:32
  • 28
The National Interest (США): как НАТО на самом деле планирует громить Россию в войне (не так, как вы думаете)