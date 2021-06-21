Минобороны РФ направило 1,5 тыс. военных на помощь пострадавшему от потопа населению Крыма

Военнослужащий на учениях ВДВ на полигоне Опук в Крыму.

Москва. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Черноморский флот России направил 1,5 тыс. военнослужащих для помощи населению Крыма, которое пострадало от наводнения, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"Минобороны России нарастило группировку, задействованную для оказания помощи жителям Республики Крым, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной продолжительными осадками. Для оказания помощи пострадавшим населенным пунктам группировка сил Черноморского флота усилена до 1,5 тыс. человек и свыше 120 единиц автомобильной и специальной техники", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны сообщили, что военнослужащие Черноморского флота осуществляют подвоз питьевой воды и продуктов первой необходимости, расчищают завалы, помогают в очистке домовладений, перевозке личных вещей жителей.

По данным Минобороны РФ, в составе мобильных отрядов, выполняющих задачи по ликвидации последствий наводнения, входят большегрузные автомобили повышенной проходимости, автомобильные цистерны для подвоза питьевой воды, инженерная техника.

"Мобильные отряды прибыли в города Ялта, Керчь и н.п. Олива и приступили к выполнению задач во взаимодействии с межведомственным оперативным штабом по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, созданного властями полуострова", - говорится в сообщении.

За помощью к военным обратилось руководство Крыма.