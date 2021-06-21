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В России напомнили США о «Мертвой руке» в ответ на их ракетные атаки

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Командная ракета 15А11 системы Периметр
Командная ракета 15А11 системы Периметр.
Источник изображения: © неизвестный фотограф Минобороны СССР

Полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, что в распоряжении России имеются реальные вооружения, способные нанести США ответный удар в случае нападения и ракетных атак. Его слова приводит «Московский Комсомолец».

Так Баранец прокомментировал видео американской армии с использованием ракетной системы залпового огня HIMARS. Он назвал видео «компьютерными игрищами», а в эффективности системы усомнился, напомнив, что она еще не получила заключения комиссии Конгресса США и Пентагона. В опубликованном на YouTube армией США ролике, демонстрирующем возможные сценарии применения ракеты Precision Strike Missile (PrSM), показан «удар» по российскому крейсеру проекта 1164 «Атлант» (по коду НАТО — «Слава») и зенитной ракетной системе С-400 «Триумф».

Он напомнил, что у России есть реальное оружие, которое Москва может использовать в ответ. В пример он привел комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр», который в США называют «Мертвая рука». «Эта система создана на тот случай, если американцы нанесут по нам внезапный удар, уничтожив одним разом Москву, Петербург, Министерство обороны РФ, Генеральный штаб», — пояснил Баранец.

Он добавил, что у Москвы есть план применения стратегических ядерных сил, в соответствии с которым «любая страна, которая совершит нападение на Россию, будет наказана».

Ранее армия Соединенных Штатов продемонстрировала возможности применения беспилотной модификации реактивной системы залпового огня M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS). Соответствующие испытания состоялись 16 июня на военной базе Форт-Брэгг в Северной Каролине.


Варвара Кошечкина

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
HIMARS
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
1164 Атлант
NATO
ИТ
Периметр
Ядерный щит
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