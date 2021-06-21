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Интерфакс-АВН

Военные закрывали район Белого моря для маневров с участием самой большой в мире атомной подлодки

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Дмитрий Донской
Российская атомная подводная лодка "Дмитрий Донской".
Источник изображения: © AFP 2017, Michael Bager / Scanpix Denmark

Москва. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Самая большая в мире атомная подводная лодка "Дмитрий Донской", малые противолодочные корабли (МПК) "Онега" и "Нарьян-Мар" провели учения в Белом море, сообщила в субботу пресс-служба Северного флота РФ.

"В рамках выполнения противолодочных задач экипажи МПК "Нарьян-Мар" и "Онега" отработали стрельбу реактивными глубинными бомбами по условной подводной цели. Район проведения стрельб был заранее закрыт для судоходства", - говорится в сообщении флота.

"В качестве подводного противника выступил тяжёлый атомный подводный ракетный крейсер "Дмитрий Донской", экипаж которого действовал на глубине, совершая манёвры уклонения от противолодочных кораблей", - сообщил флот.

Военные сообщили, что после учений корабли вернулись в базу - Северодвинск (Беломорская военно-морская база Северного флота). На следующей неделе они продолжат боевую подготовку в морских полигонах.

В июне 2019 года Северный флот сообщал, что тяжёлый атомный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941УМ "Акула" "Дмитрий Донской" прошел в Белом море испытания после ремонта.

По данным открытых источников, водоизмещение самой большой в мире атомной подводной лодки - почти 50 тыс. тонн. Первоначально ракетоносец имел на вооружении 20 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) комплекса Д-19, затем был переоборудован для испытаний МБР "Булава".

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Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Дмитрий Донской
Компании
БелОМО
Проекты
941 Акула
Военные учения
СФ
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