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Интерфакс-АВН

США сокращают средства противоракетной обороны в странах Ближнего Востока - СМИ

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Американский противоракетный комплекс системы THAAD
Американский противоракетный комплекс системы THAAD.
Источник изображения: CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Capt. Adan Cazarez / Missile Training

Вашингтон. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Администрация Байдена начала сокращать противоракетные системы США на Ближнем Востоке в рамках переориентации американской военной стратегии, сообщило издание The Wall Street Journal.

По его данным, Пентагон начал вывод восьми батарей ракетной системы Patriot из Ирака, Кувейта, Иордании и Саудовской Аравии. Выводится также система THAAD, предназначенная для защиты от ракет средней дальности на большой высоте, находящаяся в настоящее время в Саудовской Аравии.

В основе этого решения лежит изменение стратегии, "теперь США сосредотачиваются на вызовах со стороны России и Китая", пишет газета.

По ее оценкам, "это также отражает убеждение стратегов Пентагона" в том, что напряженность в отношениях с Ираном ослабла с тех пор, как президент Джо Байден решил вступить в переговоры с Тегераном по ядерной сделке.

The Wall Street Journal, ссылаясь на источник в Пентагоне, пишет, что вывод части средств ПРО с Ближнего Востока является "перераспределением ресурсов в соответствии со стратегическими приоритетами", часть средств остается в Ираке и Сирии.

Издание обращает внимание, что сокращение американского присутствия в регионе совпадает с решением Байдена о выводе войск из Афганистана.

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Страны
Афганистан
Иордания
Ирак
Иран
Китай
Кувейт
Россия
Саудовская Аравия
Сирия
США
Продукция
Patriot ЗРК
THAAD
Проекты
Ядерный щит
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